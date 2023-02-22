他們不認同我！吳念真吐淡離電影圈原因 曝下一步計畫
由吳念真、吳明憲監製、傅天余執導的新作《本日公休》，找來休息20多年的金馬影后陸小芬主演；今（22）日舉行記者會，吳念真坦言相當理解陸小芬選擇休息的心境，他還說：「很多行業不認為我是他們那一行，我也不太熟。」透露現在的他選擇將時間用在做舞台劇、拍廣告，心裡就很滿足了！
記者黃雅琪/台北報導
吳念真曾與陸小芬合作過《桂花巷》、《客途秋恨》等電影，都在九份長大的兩人淵源很深，他表示：「我把小芬當作自己的妹妹，因為她跟我妹妹是同班同學。」對於陸小芬息影多年，吳念真坦言能夠理解：「小芬對我來說，永遠是九份出生的查某，很樸實去面對所有人」，他認為，像陸小芬這樣樸實的人進入電影圈，大家就能夠想像會有什麼樣的衝突出現。
「我以前都會跟明星保持距離，因為覺得那是另外一個群組，跟我的世界不一樣，我的世界就負責寫一寫，首映也不太去，明星要拍照就躲到一邊去！」長年待在電影圈工作的吳念真，其實至今仍然不習慣：「我覺得我跟你們格格不入，我進很多行業，可是很多行業不認為我是他們那一行，我也不太熟。」
對於陸小芬選擇暫別銀光幕一事，吳念真心有戚戚焉，他表示自西元1995年拍完第二部電影後，考量到國片市場不景氣、回本困難，會對不起投資者，當年就選擇停止拍電影，至今也沒有力氣再拍了：「做舞台劇成本低，拍廣告30秒叫人花錢也很厲害啊！我一直在躲啊，像我這種很忙的人，在自己的世界一離開，我也沒有應酬交際，一離開就是自己的世界，我寧願看書。」