阿翔3年沒健檢突冒「1紅字」！愛妻祈福喊話：要永遠健康
「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）與愛妻Grace結婚12年，育有2女1子，不過日前Grace就透露阿翔的全身健康檢查結果，竟然出現紅字警告，就連醫師都相當驚訝，除了太瘦之外，還缺乏維生素D，當場被醫師笑虧，「你外景都擦滿防曬啊？」
娛樂中心/綜合報導
Grace日前在臉書發文分享，已經3年沒做健檢的阿翔，心情非常緊張，甚至提早一天跑去飯店住，就怕檢查時任何一個細節出錯，影響到報告結果，也讓Grace忍不住笑嘲，「年紀大了反而更緊張。」
不過Grace也提到阿翔的個性，平時真的很堅強，「但遇到要扎針或清腸什麼的，就認真緊張到幾天想到會慌張語無倫次的那種！是否男人都這樣啊？」所幸，報告結果出爐，醫生也說大致健康無虞，但問題就是「太乾太瘦！」
由於阿翔經常跑外景節目，沒想到紅字的部分就是「太少曬太陽」，也讓醫師忍不住當面吐嘈阿翔，「你外景都擦滿防曬啊？」並提醒Grace回家後要記得給阿翔補充維生素D，同時也建議改吃糙米飯。
但健康無虞的結果，也讓Grace鬆了一口氣，「坦白說，真鬆了好大口氣喔，每次健檢或看醫生都會默默許願，天公伯啊如果沒事，我明天開始一定會好好保養自己的！」也為老公的付出表達感謝，「辛苦了，家裡的大樹頭，要永遠健康喔！」（編輯：詹鎰睿）