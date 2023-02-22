再暖1天！冷氣團週五接力 急凍「10度以下」時間出爐
中央氣象局表示，今明兩天（2/22至2/23）冷空氣減弱，各地氣溫略有回升，明日北部地區白天高溫維持在攝氏18至22度，但中南部高溫將可來到攝氏24至27度，整體比今日再高攝氏2至4度，不過民眾可要好好把握明天了，因為週五（2/24）將有一波強烈大陸冷氣團影響，入夜後從北台灣開始「愈晚愈冷」，到週六（2/25）晚間至下週日（2/26）清晨，北部低溫僅剩攝氏11至13度，空曠地區和近山區更是會有攝氏10度以下的溫度出現，降雨部分近期則以迎風面的北部、東半部為主，提醒民眾228連假若有安排外出行程，禦寒衣物和雨具一定要準備好。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，週五的強烈大陸冷氣團感受上會比前幾天的冷空氣還要寒涼，在進入下半天後，北台灣率先降溫，入夜後至週六清晨，預估台南以北地區低溫都落在攝氏13至14度上下，週六北台灣整天感受偏涼，晚間至下週日清晨是冷空氣最強的時間點，台南以北低溫下探至攝氏11至13度，空曠地區和近山區更低，其他地區則是攝氏14至15度；下週一（2/27）至下週二（2/28）才會回溫。
降雨方面，葉致均說明今日一直到228連假結束，大多都是東北季風迎風面的地形雨，主要集中在桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、北部山區則要留意局部較大的雨勢出現，此外在週五強烈大陸冷氣團南下的時候，水氣和雨量也會短暫增多，228連假若有北部行程請攜帶雨具。
至於明日天氣，葉致均提及，今日雖然冷空氣降溫，但較大的風勢仍讓人感到有些寒意，不過明日風力會再減弱，北部地區白天高溫攝氏18至22度，中南部高溫將來到攝氏24至27度；早晚低溫在整個西半部還有北部、宜蘭地區約攝氏18至22度，花東地區攝氏24至27度，體感相較近日比較溫暖舒適，民眾可好好把握。