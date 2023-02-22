《角頭》影集沒小鬼　監製揭「破局原因」：不需要矯情

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是指部分網友批評在消費小鬼嗎？張威縯說：「對，我相信我不需要用矯情的動作增加好看度，只是他是《角頭》的功臣，我們放在心裡。」另一個已故演員龍劭華則會出現在影集中，張威縯說：「龍哥家人跟我還真特別好，龍哥比較單純，（授權）都在家人手上。」
《角頭》系列電影以拳拳到肉的寫實黑幫電影擁有大批死忠粉絲，此次影集版結合3部系列電影的各大派系，聚集台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲，今日拍攝現場更集結百名兄弟演員在大稻埕拍片現場，場面浩大、氣氛劍拔弩張。
片場可見高捷帶領二把手王識賢和五虎將鄭人碩、唐振剛、黃尚禾、張再興、吳震亞，一起向關聖帝君神像虔誠的握香朝拜，高捷更霸氣凜然的對兄弟蔡振南、太保說：「外面都說我們北部是一盤散沙，其實是他們不知道什麼叫『厝邊』、什麼叫『角頭』，如果真的要打就試試看吧。」
王識賢對目前拍攝的內容表達非常興奮，他說：「《角頭》在影集版可以講到的內容又更深更廣了，以往在電影裡可能只看得到幾個角度，但在影集裡可以看到我們幫派、對手幫派實際運作的方法，也可以看到不同角頭的特色和個性，這次又更多新血加入，拍得很過癮。」
鄭人碩則認為全面升級後拍得很有壓力：「因為角色是前傳，所以設定上更年輕，我們有夜店大亂鬥，接下來還要有車子追逐戰、海戰跟被活埋的戲，我有點害怕自己的體力。」