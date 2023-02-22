WBC／從旅韓到加入美國隊　響尾蛇Kelly：好特別的感覺

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今年34歲的Kelly，早在2007年高中畢業就參加大聯盟選秀，在第37輪被巴爾的摩金鶯選中，但他選擇繼續念大學，過了兩年再參加一次選秀，被克里夫蘭印地安人以第22輪選中，他仍選擇回到校園，直到2010年被坦帕灣光芒隊以第8輪選進，才選擇投入美國職棒賽場。
雖然Kelly在2013年就升上3A，並且在光芒小聯盟五年繳出不錯的成績，但遲遲盼不到升上大聯盟的機會，此時韓國職棒的SK飛龍隊注意到了，找上門跟Kelly坦妥後，以35萬美元(約台幣1064萬)向光芒買斷他的合約，從此Kelly踏上了他的旅韓之路。
Kelly在韓國職棒SK飛龍共效力四個球季，繳出48勝32敗、防禦率3.86的好成績，並在2019年季前跟響尾蛇簽下一紙兩年550萬美元(約台幣1.67億)附帶兩年選擇權的合約，總算登上夢寐以求的大聯盟。
登上大聯盟後，Kelly的優異表現使得響尾蛇提前與他續約，他將會在亞利桑那待到2024年，去年他整季33場出賽，投出13勝8敗、防禦率3.37的成績，使得他成為了球隊的二號先發，現在更成為美國隊的一份子。
對於這段經歷，Kelly坦言「我在韓國的第一個賽季是2015年，距今已經是8年前，若你在2015、2016甚至2017年問我有沒有可能成為美國隊的一員，我會認為你瘋了，但現在我34歲，即將進入大聯盟第5個賽季，還能為美國隊效力，這真的很特別」。
明天Kelly也將登上亞利桑那的投手丘，以大聯盟投手的身份進行一局的投球，跟來訪的韓職球隊對決。