《天堂M》最狂改版來了！預先登錄開跑　加碼送三星手機

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《天堂M》「綠洲2：狂戰來襲」改版，2月22日至3月7日開放預先登錄，完成預約可依伺服器選擇「伊貝爾溫的補給箱（活動）」或「伊貝爾溫的成長支援箱(活動)」，開啟可獲得多種資源道具箱，其中，「伊貝爾溫的幸運方塊(活動)」，每22小時可開啟1次、最高開啟60次，有機會獲得「傳說製作秘笈（刻印）」、「英雄製作秘笈（刻印）」、「高級變身/魔法娃娃抽卡包（活動）」、「技能卡抽卡包箱（活動）」等多達18種稀有獎勵！
此外，本次預先登錄，官方加碼再送三星最新款Galaxy S23 Ultra手機2支！完成登錄的持有帳號，於登錄期間有遊戲登入紀錄，皆符合抽獎資格！活動詳情請鎖定官方粉專消息。
狂浪來襲！「狂戰士」職業優化、7張COUPON送好送滿！
「綠洲2：狂戰來襲」改版重點為「狂戰士」職業優化，「狂戰士」主要裝備為斧、矛及盾，使用斧有攻速快、傷害高的優勢，使用矛則可以攻擊較遠的敵人，同時雙手持斧或矛也能配備盾。並具備突破力量上限、血量完勝其他職業、回血速率極快及迴避攻擊等優勢，是許多玩家喜愛的職業選擇，本次優化，針對6項技能調整，新增3組全新技能，使輸出傷害和反擊技能更為優秀，在戰場上搶佔先機打出高傷害輸出，或把握機會進行反擊，帶給玩家超有感的職業改版體驗。
新增神話級技能「黃金盔甲」：反擊機率大幅上升，效果持續期間對「破壞(屏障)」效果免疫。
新增一般技能「光裂術魔物」：以一定距離對敵方造成傷害，並且套用debuff狀態，即殺敵方後重置冷卻時間。
新增一般技能「吶喊」：消滅敵方隊員時，固定範圍內隊友可享有攻擊速度、移動速度及施法速度提升。
官方表示，本次改版祭出7張COUPON！4張「GAMA COUPON」特殊變身合成、特殊魔法娃娃合成、商城裝備復原、符石復原，以及3張新型態「OASIS COUPON」英雄級魔法娃娃「千年九尾狐」、英雄級變身「天上騎士」、騎士團裝備套裝四選一，首次祭出自選英雄級裝備、魔法娃娃、變身，簽到即領、敬請把握！
「綠洲2：狂戰來襲」也同步開放高難度挑戰副本！新型態挑戰副本「歐林的痕跡」，玩家自行選擇4大角色進行任務推關，因應副本的豐富性和多變性，在副本中可自行配置技能，擊退並於副本存活可獲得豐富獎勵。以及全新血盟突襲「巴拉卡斯的分身血盟突襲」、信念之塔三層開放，豐富活動內容齊登場，以上詳情活動請依官方網站公告說明為準。