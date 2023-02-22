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柏林評審暮光女、哈都裘德互嗆！「兩隻金熊」趁勢登場

▲柏林影展評審克莉絲汀史都華（左）、哈都裘德互嗆。（圖／美聯社、海鵬影業提供）
▲柏林影展評審克莉絲汀史都華（左）、哈都裘德互嗆。（圖／美聯社、海鵬影業提供）

記者黃雅琪/綜合報導

本屆柏林影展周末即將頒獎，「暮光女」克莉絲汀史都華首次擔任評審團主席，與評審哈都裘德擦出「火藥味」，引發外界關注。為讓台灣觀眾感受柏林影展氛圍，台中市「中山73影視藝文空間」3月將推出「兩隻金熊」焦點主題，包括2021、2022年的兩屆金熊獎最佳影片：《倒楣性愛與瘋狂A片》（Bad Luck Banging Or Loony Porn）及《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs）。

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▲《倒楣性愛和瘋狂A片》劇情衝擊偽善的羅馬尼亞社會。（圖／海鵬影業提供）
▲《倒楣性愛和瘋狂A片》劇情衝擊偽善的羅馬尼亞社會。（圖／海鵬影業提供）
兩位金熊獎得主，羅馬尼亞導演哈都裘德（Radu Jude）、西班牙女導演卡拉西蒙（Carla Simón）均擔任今年柏林影展評審，哈都裘德日前更傳出與評審團主席克莉絲汀史都華及另一評審杜琪峰擦出「火藥味」。克莉絲汀史都華笑諷哈都裘德「令人討厭」，哈都裘德則辯稱自己「品味良好」，雙方砲火還波及到被虧「很迷惘」的杜琪峰。

哈都裘德曾以《追拿吉普賽！》拿過最佳導演銀熊獎，與主席克莉絲汀史都華品味顯然南轅北轍的他，甚至在經歷評審初步會議後揚言：「已大幅降低對金熊獎的認可！」才華橫溢的他向來以反骨著稱，他的金熊獎電影《倒楣性愛與瘋狂A片》就直接以「A片風暴」衝擊偽善的羅馬尼亞社會，片中甚至邀請A片演員真槍實彈開場，非常具有膽識。

▲《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs）描述西班牙桃農家族的最後一次收成。（圖／海鵬影業提供）
▲《桃子樹的最後豐收》（Alcarràs）描述西班牙桃農家族的最後一次收成。（圖／海鵬影業提供）
另外「朝聖之路」專題，藉4部電影緊扣觀眾心靈之旅，當中2部與基督徒相關的電影，如緊扣生命的無常與啟示的《聖雅各的天空》，跟隨6個來自紐澳的朝聖者，踏上這條世界知名長達800公里的「聖雅各之路」，尋找人生的答案；《告解高峰會》則描述領袖高峰會上，國際貨幣基金總裁向神父告解完，隔天一命歸西，使最後和他聊過一晚的神父，瞬間成了破案關鍵人。

其他2片則與藏傳佛教有關：一為登上喜馬拉雅山拍攝、曾獲去年奧斯卡最佳國際提名的《不丹是教室》，描述一位不丹年輕教師，被派到「世界最高學府」位於海拔5000公尺高山的國小任教，藉此一探幸福的真諦；其二則是由藏族導演松太加執導的電影《阿拉姜色》，闡述人生中的放下與寬恕，描述一名藏族女子堅持三跪九叩前往拉薩還願的感人故事。「朝聖之路」電影專題將於3月起於台中市影視發展基金會所屬「中山73影視藝文空間」登場。

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