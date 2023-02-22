柏林評審暮光女、哈都裘德互嗆！「兩隻金熊」趁勢登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
哈都裘德曾以《追拿吉普賽！》拿過最佳導演銀熊獎，與主席克莉絲汀史都華品味顯然南轅北轍的他，甚至在經歷評審初步會議後揚言：「已大幅降低對金熊獎的認可！」才華橫溢的他向來以反骨著稱，他的金熊獎電影《倒楣性愛與瘋狂A片》就直接以「A片風暴」衝擊偽善的羅馬尼亞社會，片中甚至邀請A片演員真槍實彈開場，非常具有膽識。
另外「朝聖之路」專題，藉4部電影緊扣觀眾心靈之旅，當中2部與基督徒相關的電影，如緊扣生命的無常與啟示的《聖雅各的天空》，跟隨6個來自紐澳的朝聖者，踏上這條世界知名長達800公里的「聖雅各之路」，尋找人生的答案；《告解高峰會》則描述領袖高峰會上，國際貨幣基金總裁向神父告解完，隔天一命歸西，使最後和他聊過一晚的神父，瞬間成了破案關鍵人。
其他2片則與藏傳佛教有關：一為登上喜馬拉雅山拍攝、曾獲去年奧斯卡最佳國際提名的《不丹是教室》，描述一位不丹年輕教師，被派到「世界最高學府」位於海拔5000公尺高山的國小任教，藉此一探幸福的真諦；其二則是由藏族導演松太加執導的電影《阿拉姜色》，闡述人生中的放下與寬恕，描述一名藏族女子堅持三跪九叩前往拉薩還願的感人故事。「朝聖之路」電影專題將於3月起於台中市影視發展基金會所屬「中山73影視藝文空間」登場。