MLB／新賽季法官左外野、怪力男右外野？洋基：有在討論

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「如果需要讓Giancarlo Stanton在右外野防區，那就將我移防到左外野，我並不介意要改守別的位置，因為這樣一來我們的外野就能有我、Stanton、以及中外野的Harrison Bader，希望透過春訓的練習，能讓我們更加適應新賽季的守備位置」Judge指出。
但對於新任「洋基隊長」的建議，總教練Aaron Boone僅表示「有在討論」，但也表示目前並沒有計畫讓法官守左外野，而Stanton則認為，如果讓他上場守備，他將會有更多移動，並且更投入在比賽中，不像擔任指定打擊(DH)時，必須要一直熱身來準備打擊，認為打DH的時候「有點像在電視看比賽」。
但對於Stanton的守備安排，Boone總教練指出因為洋基球場左外野較寬敞，所以傾向不讓他在主場擔任左外野手，但如果像是波士頓紅襪主場「芬威球場」或是休士頓太空人隊的主場「美粒果球場」那種左外野較小的球場的話，把他放上左外野守備是可以考慮的。
自2019年以來，Stanton在546場例行賽，只出賽其中的290場，Boone雖然也贊同讓Stanton守外野對他有好處，但一切還是要取決於他的健康。
「法官」雖然建議由他來守左外野，但其實他的7年大聯盟生涯中，還沒有在左外野防區有出賽紀錄，去年賽季以中外野手出賽78場、右外野手出賽73場，他前一次在比賽中擔任左外野手已經要追溯到2016年在小聯盟3A的比賽，Judge表示「你真正要測試一件事情的時候，就是讓自己親自去嘗試，真希望我能在左外野防區出賽幾場比賽」。