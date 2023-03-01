旅遊減塑突襲上路2／牙刷才剛開模　業者盼有緩衝期

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▲北部最大進口洗沐用品業者海樂斯企業，倉庫內進口洗沐用品庫存價值超過5000萬。（圖／記者康仲誠攝）
業內行話將備品分為「乾貨」和「濕貨」，乾貨指的是牙刷、牙膏、刮鬍刀、浴帽、梳子、拖鞋等用品，濕貨指的是洗沐用品、潤髮乳、乳液。業者分析政策短期內對濕貨的衝擊雖然大，但長期來說旅宿業的沐浴用品訂單只是從小罐換成大罐或填充式，政策限制旅宿業提供乾貨對乾貨業者的衝擊更大。業內人士斷言，草案一旦上路，中小型的備品業者恐怕撐不到一年「把他銷售品項砍掉七成，怎麼活？」。
南部最大的備品廠商5星級飯店用品，供貨的飯店和民宿多達4000個房間，經營的備品品項涵蓋客房所需的一切用品，不過乾貨和濕貨仍然是主力商品，總經理廖偉盛形容從新聞得知草案的施行消息時心情很錯愕，當下感受如同「當頭棒喝敲醒你的夢」，因為受草案影響的產品佔總品項的5-6成，廖偉盛直言「我們比較想知道的是：我們的庫存已經放了1、2000萬在那邊的話，應該要怎麽辦？」，他舉例有些飯店訂單因為樣式特殊，加上全球原物料價格上漲的預期心理，有些原物料備貨量一口氣就是3年；另外內部看好疫情解封的旅遊潮，年初比去年多訂了至少10個貨櫃的貨量。
環保署限用政策來得突然，業者無奈也只能自己吞下百萬損失。總經理廖偉盛現場拿出草案兩週前剛打樣，某連鎖飯店確定要下單的牙刷、梳子、刮鬍刀三套組，哀怨的說「看到這個消息瞬間一堆東西丟在那邊，在想我們之後要怎麼辦」，業者心痛地說公司的目標是做更好的東西讓客人帶走，因為重複使用才是真正的環保。現在光是牙刷模具成本就要8萬人民幣（約35萬台幣），刮鬍刀開模後的最低下單量也是100萬個起跳，這些都只能認賠。
備品業者除了不滿草案沒溝通就公告外也認為準備期太短，多間大型備品業者現正搜集相關意見和訴求後正式向環保署陳情，希望延後草案施行日期到2024年底再正式上路，給業者消化庫存、原物料和準備轉型的緩衝期。