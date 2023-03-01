台股3月天！法人觀察重點有5方面　操作心態可偏多

旅遊減塑突襲上路2／牙刷才剛開模　業者盼有緩衝期

▲南部最大飯店備品業者《5星級飯店用品》總經理廖偉盛憂心草案衝擊公司庫存。（圖／記者康仲誠攝）
▲南部最大飯店備品業者《5星級飯店用品》總經理廖偉盛憂心草案衝擊公司庫存。（圖／記者康仲誠攝）

記者李詠平／專題報導

過年前一週，品牌洗沐用品代理商Lucas的庫存已經堆到天花板，門口還放著趕在連假前供給國內四、五星級飯店的名牌洗髮精、沐浴乳。「這一箱就價值破萬了。」Lucas經營的海樂斯是國內第一間、也是北部進口洗沐用品的龍頭廠商，供應國內至少4成的飯店民宿，經手代理超過100個洗沐用品品牌，貨架上的小罐備品從知名的寶格麗、愛馬仕到罕見的歐洲香水品牌供業者挑選，不過環保署的草案限制直接影響Lucas的經營品項，短期內他最擔心的是三個倉庫的庫存該怎麼辦，還有已經下單的貨品，Lucas說「庫存價值約5、6000萬，我覺得損失大概在1000萬到1500萬之間，不包含未到的貨物起碼還有4、5百萬。」。

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環保署1/6預告草案內容後，Lucas邀集國內主要備品廠商開會討論，業者一致的想法都是7/1的上路日期太倉促，「我們所得知的就是大家的備貨量多則可以到今年年底，少則最起碼都到今年的6月、7月」。Lucas分析業內受草案衝擊的三大塊分別是成品庫存、原物料庫存和飯店合約。以牙刷廠商為例，塑膠射出粒子和刷毛的原物料庫存就有1年至1年半；備品業者和飯店的合約從1年一約到3、5年一約不等，不過因政策變更雙方要更改合約，損失還是由備品業者自行吸收。

▲北部最大進口洗沐用品業者海樂斯企業，倉庫內進口洗沐用品庫存價值超過5000萬。 ▲北部最大進口洗沐用品業者海樂斯企業，倉庫內進口洗沐用品庫存價值超過5000萬。（圖／記者康仲誠攝）

業內行話將備品分為「乾貨」和「濕貨」，乾貨指的是牙刷、牙膏、刮鬍刀、浴帽、梳子、拖鞋等用品，濕貨指的是洗沐用品、潤髮乳、乳液。業者分析政策短期內對濕貨的衝擊雖然大，但長期來說旅宿業的沐浴用品訂單只是從小罐換成大罐或填充式，政策限制旅宿業提供乾貨對乾貨業者的衝擊更大。業內人士斷言，草案一旦上路，中小型的備品業者恐怕撐不到一年「把他銷售品項砍掉七成，怎麼活？」。

南部最大的備品廠商5星級飯店用品，供貨的飯店和民宿多達4000個房間，經營的備品品項涵蓋客房所需的一切用品，不過乾貨和濕貨仍然是主力商品，總經理廖偉盛形容從新聞得知草案的施行消息時心情很錯愕，當下感受如同「當頭棒喝敲醒你的夢」，因為受草案影響的產品佔總品項的5-6成，廖偉盛直言「我們比較想知道的是：我們的庫存已經放了1、2000萬在那邊的話，應該要怎麽辦？」，他舉例有些飯店訂單因為樣式特殊，加上全球原物料價格上漲的預期心理，有些原物料備貨量一口氣就是3年；另外內部看好疫情解封的旅遊潮，年初比去年多訂了至少10個貨櫃的貨量。

環保署限用政策來得突然，業者無奈也只能自己吞下百萬損失。總經理廖偉盛現場拿出草案兩週前剛打樣，某連鎖飯店確定要下單的牙刷、梳子、刮鬍刀三套組，哀怨的說「看到這個消息瞬間一堆東西丟在那邊，在想我們之後要怎麼辦」，業者心痛地說公司的目標是做更好的東西讓客人帶走，因為重複使用才是真正的環保。現在光是牙刷模具成本就要8萬人民幣（約35萬台幣），刮鬍刀開模後的最低下單量也是100萬個起跳，這些都只能認賠。

備品業者除了不滿草案沒溝通就公告外也認為準備期太短，多間大型備品業者現正搜集相關意見和訴求後正式向環保署陳情，希望延後草案施行日期到2024年底再正式上路，給業者消化庫存、原物料和準備轉型的緩衝期。

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