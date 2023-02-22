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日本也缺蛋！史上最嚴重禽流感來襲　迫「白色戀人」減產

▲日本受到史上最嚴重禽流感影響，造成缺蛋、蛋價飆漲等狀況，連北海道知名伴手禮「白色戀人」的業者都因缺蛋被迫減產供應。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本受到史上最嚴重禽流感影響，造成缺蛋、蛋價飆漲等狀況，連北海道知名伴手禮「白色戀人」的業者都因缺蛋被迫減產供應。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來世界性禽流感橫行，再加上氣候影響等原因，不僅台灣各地爆出缺蛋潮，就連鄰近國家日本也因為史上最嚴重的禽流感而鬧蛋荒，家庭、企業都受到影響，甚至連製造知名伴手禮「白色戀人」的業者也因為缺蛋被迫減產供應，外食業者也因此暫停了部分菜品供應。

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根據《日刊現代》（日刊ゲンダイ）報導，日本近來遭遇史上最嚴重的禽流感，光是本季至今就已經撲殺1500萬隻雞，相較2020年度的987萬隻還多。蛋雞被大量撲殺加上飼料價格高漲，讓雞蛋批發價格飆漲。根據大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」公布的東京地區M號雞蛋每公斤飆漲至335日圓，是去年同期比的1.86倍，持續維持史上最高價格。

蛋價高漲、缺蛋等狀況，讓部分外食業者、食品製造商都受到衝擊，包括連鎖烏龍麵店「丸龜製麵」及連鎖中華料理店「日高屋」，都暫停販售使用雞蛋的部分商品，也有魚漿製品業者擔心缺但狀況持續，表示「明年冬天將會減少生產關東煮」。

▲受到缺蛋影響，連鎖中華料理店「日高屋」暫停販售使用雞蛋的部分商品。（圖／翻攝自日刊現代）
▲受到缺蛋影響，連鎖中華料理店「日高屋」暫停販售使用雞蛋的部分商品。（圖／翻攝自日刊現代）
連台灣觀光客到日本必買的人氣伴手禮之一的「白色戀人」，也因為蛋白原料不足減產，並且暫停網路販賣。生產「白色戀人」的北海道石屋製菓在官網上發出聲明，稱包括主力商品「白色戀人」在內的部分產品都是使用雞蛋作為原料，但受到禽流感造成缺蛋的影響，難以維持過去的產量，未來將可能出現缺貨狀況。石屋製菓同時也向消費者致歉，並表示將努力盡快恢復往日產量。

▲生產「白色戀人」的石屋製菓在官網上為減產一事致歉。（圖／翻攝自石屋製菓官網）
▲生產「白色戀人」的石屋製菓在官網上為減產一事致歉。（圖／翻攝自石屋製菓官網）
民間信用調查公司「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research）情報本部的二木章吉指出，由於雞蛋的用途十分廣泛，對於家庭、企業的影響難以預測，且缺蛋狀況最嚴重的並非造成蛋價高漲，而是使用雞蛋的產品難以製作或出貨，導致商業行為停滯。

二木章吉表示，許多業者都幾但是難以取代的原料，先不論大型業者，如果雞蛋不足的情況持續下去的話，對中小型業者或小本經營的人來說，將是攸關生死的問題。「例如，像是必須使用雞蛋的蛋糕店恐怕就會被迫關門。」

面對這波禽流感疫情，日本農林水產大臣野村哲郎在本月17日時曾反常在鏡頭前「懺悔」，表示「雖然曾認為禽流感疫情到1月會趨緩，蛋價也會回穩，但我完全錯了，或者該說我沒有預測狀況發展的能力。」

不過農林水產省動物衛生課官員談到禽流感疫情時表示，至少海外候鳥北歸的3至5月期間必須加強警戒，「但5月能否平息還難以明說。」報導認為，很有可能到5月仍會有缺蛋狀況發生。

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