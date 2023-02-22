撈過界？網紅靠ChatGPT產500則作品　美科幻雜誌暫停徵稿

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受到部分網紅鼓吹利用人工智慧生成語言來「快速致富」影響，他們每個月收到的稿件數量突然大幅增加，其中充斥許多假貨。以今年一月為例，編輯部就拒絕了100件疑似透過人工智慧產生的作品；二月至今，則已經有500份來稿被列入黑名單。
創始人兼編輯克拉克（Neil Clarke）表示，部分網紅鼓吹著人們可以透過生成式AI來「快速致富」，今年有大量疑似透過人工智慧產生的作品被投稿到出版社。光是今年一月，編輯部就拒絕了100多件疑似藉生成工具產出、具抄襲嫌疑的作品；二月至今更拒絕500篇來稿，並將這些「作者」列入黑名單。
克拉克指出，在ChatGPT問世前，他們每個月會收到的抄襲稿件大概只有10份左右，而這樣的情況不只有他這個編輯遭遇過。他表示這種情況不會消失，他也沒有解決辦法，選擇暫停接受投稿是個「激烈手段」但無可奈何，「對於新手作家或國外創作者來說，我擔心他們能走的路更加狹隘了，而短篇小說還需要這些人。」
在無法處理這個前，被濫用的「付費投稿」制度只會犧牲更多作家，克拉克痛批這些鼓吹濫用機制的網紅們本身就是「圈外人」，他們聲稱自己是「斜槓專家」，推廣只要靠ChatGPT等AI生成工具就可以輕鬆賺錢，理應被AI技術開發人員鄙視。