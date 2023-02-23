粉紅櫻花海！台日「6大賞櫻旅宿」報你知：開門就是花景

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坐落於「嘉義縣」阿里山國家森林內，不論是賞日出、看雲海、觀夜景都相當方便，地理位置優越且交通便利。每年3至 4月為阿里山櫻花季賞花高峰期，旅客從房內即可獨享廣場前粉紅嬌嫩的吉野櫻，也可以至阿里山工作站欣賞知名的百年阿里山櫻王，或前往阿里山派出所欣賞經典的鐵道櫻花美景。
南投「清境珂之幄山莊」
民宿前方的庭院有主人精心栽種的櫻花，旅人可於櫻花盛開時於庭院悠閒漫步，或是從客房內的陽台俯瞰粉紅美景。民宿步行到青青草原僅需10分鐘，每逢三月櫻花盛情綻放，旅人可以漫步在浪漫的櫻花木棧道，壯闊的山景與連綿的粉嫩櫻花，還有羊咩咩愜意的漫步在草地上，宛若置身於浪漫的歐洲山陵間。
苗栗「三義櫻花渡假會館」
苗栗縣三義鄉擁有豐富的自然生態，二月可以欣賞櫻花綻放、三月尋找螢火蟲的蹤跡、五月走訪油桐花步道等，為了讓旅人不用入深山就能賞櫻，飯店業者直接在旅宿前種植整排的櫻花棧道，每到綻放時節便能感受到濃濃的浪漫氣息。
日本東京「東京椿山莊大酒店」
前日本總理山縣有朋的宅邸，建造至今已有140年以上的歷史。椿山莊庭園內種有百餘棵、20多種櫻花，在每年2至4月時綻放，因此在這期間飯店也推出櫻花主題活動和特別菜單，入住的旅人可以選擇花園景房型，透過房內大片的窗戶不分日夜地獨享這難得一見的美景。
日本京都「The Prince Kyoto Takaragaike, Autograph Collection」
日本建築大師村野藤吾所設計，客房圍繞中庭的日式花園而建，花園種植了包含櫻花內等植被，讓旅人從房內即可細心品味。距離飯店步程5分鐘可抵達寶池公園，公園內種植六百多棵櫻花樹，其中綿延700公尺長的吉野櫻小徑，沿著溪流而生形成一條長長的白色隧道，每到四月時總是吸引不少人潮造訪。
日本神奈川「Hakone Kowakien Mikawaya Ryokan」
創立於1884 年的日式溫泉旅館，位於「神奈川縣」的箱根山的半山腰，特別的是孫中山先生亦曾入住於此。旅館附設的「蓬萊園」，不僅保留了大正時代的原貌，除了一年四季都可見其不同的風貌，每年櫻花季來臨時，可以一邊泡湯一邊欣賞庭院粉嫩櫻花的叢叢綻放。