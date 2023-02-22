傳國民黨直接徵召選總統？侯友宜：團結在一起台灣會更好

台灣人的空調品牌「冰點」 R32環保節能新機七月上市

▲深耕台灣的空調品牌冰點，今天發表新品，外觀美化，採用雙DC馬達設計的R32環保節能新機七月上市。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.22)
▲深耕台灣的空調品牌冰點，今天發表新品，外觀美化，採用雙DC馬達設計的R32環保節能新機七月上市。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.22)

記者金武鳯／台中報導

台灣本土自行研發變頻空調技術品牌「冰點空調」，22日在台中葳格國際會議中心舉辦「2023年冰點新品發表會暨金選盛宴」，除頒獎表揚全台績優經銷商，發表冰點R32環保節能新機7月上市外，也揭示冰點下一步「smart+」計畫，將是完整產品線與厚實技術以及智能化等矩陣布局，讓各界看見冰點空調在2023年品牌爆發力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
冰點空調總經理林正直表示，空調創立35年，因疫情影響，新機上市一再延宕，如今走過風風雨雨，將更專注於冷氣空調領域研發，不忘初衷，堅持在地化。他也感謝各地總銷商支持，並頒獎表揚績優業者。

▲「冰點」空調總經理林正直感謝全台經銷商支持，未來將更專注於冷氣空調領域研發，不忘初衷，堅持在地化。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.22)
▲「冰點」空調總經理林正直感謝全台經銷商支持，未來將更專注於冷氣空調領域研發，不忘初衷，堅持在地化。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.22)
冰點製造部副理林秀娗表示，多年來，氷點秉持永續發展信念，一再研發技術，自我超越，落實友善空調宗旨。以今年即將上市的R32環保節能新機型為例，是因為R32冷媒具有多項優勢，不僅在使用上安全性高，可以降低壓縮機的工作負荷，從而延長設備的使用壽命，達到節能省電、安全環保效能。

▲台灣人的空調品牌「冰點」，今天舉辦新品發表暨金選盛宴，會中表持績優經銷商。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.22）
▲台灣人的空調品牌「冰點」，今天舉辦新品發表暨金選盛宴，會中表持績優經銷商。（圖／記者金武鳳攝，2023.2.22）
林副理指出，相對於傳統的R22、R410A冷媒，R32冷媒能耗更低、效能卻更高。在看似簡約卻不簡單的「冰點R32新環保空調」新機種中，可看出以「台灣人的空調品牌」為職志的冰點，將其精神全部All in其中，以致，R32新環保空調不僅是超越頂級的超靜音，且同時符合2025年的國家一級能效標準，落實「友善空調」目標。


此外，空調使用不當將成為健康的隱形殺手，為此，氷點在產品設計中，貼心將自體洗淨、乾燥防霉、濾網清洗提醒等一般增值服務，成為冰點必備剛需功能選單，守護使用者家的健康。而冰點空調預計將旗下空調系列與app結合，提供使用者更加舒適、便捷且節能的智能smart+體驗。


冰點空調團隊強調，為了保障消費者的權益，冰點全系列變頻機種全機台灣製造，不必擔心零件缺料成為冷氣孤兒，如需維修或報修，可以透過線上報修系統，並由冰點空調產品唯一授權的「神寶運籌服務有限公司」進行售後服務。


中捷藍線綜規通過交通部審查　盧市長：距核定最後一哩路

東海大學打造全台首座校園馬場 將開放民眾馬術體驗

打造友善校園 中市逾300所學校宣誓抗拒網路霸凌

展現「AI亞大」 3/4舉辦院系特色成果展

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀