台灣人的空調品牌「冰點」 R32環保節能新機七月上市

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冰點製造部副理林秀娗表示，多年來，氷點秉持永續發展信念，一再研發技術，自我超越，落實友善空調宗旨。以今年即將上市的R32環保節能新機型為例，是因為R32冷媒具有多項優勢，不僅在使用上安全性高，可以降低壓縮機的工作負荷，從而延長設備的使用壽命，達到節能省電、安全環保效能。
林副理指出，相對於傳統的R22、R410A冷媒，R32冷媒能耗更低、效能卻更高。在看似簡約卻不簡單的「冰點R32新環保空調」新機種中，可看出以「台灣人的空調品牌」為職志的冰點，將其精神全部All in其中，以致，R32新環保空調不僅是超越頂級的超靜音，且同時符合2025年的國家一級能效標準，落實「友善空調」目標。
此外，空調使用不當將成為健康的隱形殺手，為此，氷點在產品設計中，貼心將自體洗淨、乾燥防霉、濾網清洗提醒等一般增值服務，成為冰點必備剛需功能選單，守護使用者家的健康。而冰點空調預計將旗下空調系列與app結合，提供使用者更加舒適、便捷且節能的智能smart+體驗。
冰點空調團隊強調，為了保障消費者的權益，冰點全系列變頻機種全機台灣製造，不必擔心零件缺料成為冷氣孤兒，如需維修或報修，可以透過線上報修系統，並由冰點空調產品唯一授權的「神寶運籌服務有限公司」進行售後服務。