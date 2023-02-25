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WBC／日本隊四棒村上宗隆！從小學開始的經典賽夢想

▲村上宗隆打經典賽。（圖／日本隊官網）
▲村上宗隆打經典賽。（圖／日本隊官網）

記者吳政紘/綜合報導

2023年世界棒球經典賽即將於3月8日正式開打，各隊都在緊鑼密鼓準備預賽，日本隊在目前的人選安排，四棒預計將由年僅22歲的主砲村上宗隆擔任，到底他有什麼魅力，能讓各隊總教練都讚不絕口？

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其實提到村上，不少球迷可能知道他是來自九州學院，卻不知道他的棒球路，其實也有一連串曲折。

2017年U18世界盃日本代表隊，村上宗隆一直心中希望可以入選，但最後入選的卻是其他選手，如：清宮幸太郎、安田尚憲等。

儘管如此，村上進入職棒後的發展，卻遠遠高於前述兩人，村上是令和第一位三冠王，也是史上最年輕三冠王得主。他對於自己打日本隊的欲望十分強烈，尤其是他過去在三級棒球時期，無法完成的心願。

「希望可以打日本隊」，村上宗隆除了默默許下心願，他也逐夢踏實，2021年他代表日本隊打東京奧運，為日本拿下金牌，他也在金牌戰開轟，證明自己可以在國際大賽活躍。

不過當時日本隊四棒是鈴木誠也，他打八棒，今年的經典賽，是他在生涯第一次國際大會打四棒。

對於經典賽印象，村上說：「從小的時候就很憧憬，」2009年日本隊第二次在經典賽奪冠，他當時才9歲，在公園遊玩，不過看到延長10局鈴木一朗痛擊韓國林昌勇的畫面，透過老哥的手機螢幕，讓他十分震憾。

當時封鎖韓國的最後一任投手，正是今年重回日本隊的王牌達比修有，他在日前投打實戰，還被村上開轟，日本隊有了他跟大谷翔平、達比修有等人，組成最令稱羨的豪華陣容。

村上不以自己可以在經典賽活躍自滿，他認為若是能幫日本奪冠，對他棒球人生，也是很小的一個障礙，「持續往更高的目標邁進。」這也是村上對自己的期許。

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