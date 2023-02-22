民謠歌王病逝！養子獨獲「鉅額遺產」內幕曝 親戚全跑來
曾以「勸世歌」紅遍全台的民謠歌王黃秋田，於2010年病逝，享壽71歲，全部遺產都交給養子黃志強打理。近日，許久未見的黃志強就在節目《命運好好玩》透露，自從爸爸走後，他就按照爸爸的遺願交代，用這些錢出國旅行，到處走走，也透露繼承遺產的內幕與過程。
娛樂中心/綜合報導
黃志強在節目上解釋，他是黃秋田姊姊生的兒子，出生不久後就過繼給對方，雖然是甥舅但兩人都以父子相稱，他說，有次黃秋田因為在三溫暖不慎撞到頭，原本被醫師研判無救，當時人在日本的黃志強，隔天馬上衝回來，同意醫師開刀才救回一命，直到2010年才因為心血管阻塞，引發腹部積水以及其他併發症離世。
不過，黃志強也透露，爸爸生前非常節儉和理財，好幾疊鈔票都藏在皮箱、舊衣服，除了唱歌也很會玩股票，一賺到錢就把握機會出國遊玩，直到爸爸離世後，黃志強被國稅局通知要繼承遺產，才發現原來爸爸非常有錢，就連銀行都特別幫他請律師打理一切，也讓他不忍直呼「發了」、「少奮鬥幾年！」
後來，黃志強也陸續繼承爸爸在高雄、台北的房產。不過面對外界關心，親戚的態度如何？黃志強則說，爸爸離世後，所有南部的親戚們都殺了上來，劈頭就問「遺產到底是留了多少？啊大家都沒得分嗎？」黃志強則強調，他完全不擔心，因為一切都是按照法律規定程序走，也沒有搞其他手段，繼承後，親戚也沒有說什麼。
有趣的是，無論主持人何篤霖、陳亞蘭怎麼問，黃志強都不願透露實際數字，也意外形成有趣的畫面，黃志強說，他目前都按照爸爸交代的，到處出國深造，去各個地方旅遊看表演，多多結交朋友，人生過得非常充實。（編輯：詹鎰睿）