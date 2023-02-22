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日曜天地「名牌NG鞋」出清 全面1折起再抽千元購鞋金

▲台中日曜天地OUTLET「名牌NG鞋」撿便宜，24日起全面1折起再抽千元購鞋金。（圖／日曜天地提供）
▲台中日曜天地OUTLET「名牌NG鞋」撿便宜，24日起全面1折起再抽千元購鞋金。（圖／日曜天地提供）

記者金武鳯/台中報導

備受民眾期待的台中日曜天地OUTLET「名牌NG鞋」出清，24日起登場，超過50大品牌、萬雙鞋款最低下殺1折起，並在24至28日4天連假裡，加碼推出於6樓特賣會場，累計消費滿3,000元，即可憑當日發票兌換治裝費「日曜商品禮券100元」乙份，要讓消費者好康一次拿滿。

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日曜天地表示，此次名牌NG鞋活動超過50大品牌熱情參加，包括戶外休閒鞋Timberland、PALLADIUM、休閒鞋品牌Native、FitFlop、上班族最愛的LA NEW、廣受女性消費者喜好的All Black、及運動鞋品牌New Balance、SKECHERS、Adidas等，各家鞋款下殺超低價1折起。

▲台中日曜天地「名牌NG鞋」撿便宜活動，24日起登場，全面1折起再抽千元購鞋金，50大品牌萬雙鞋款等你淘寶！（圖／記者金武鳳攝，2023.2.22)
▲台中日曜天地「名牌NG鞋」撿便宜活動，24日起登場，全面1折起再抽千元購鞋金，50大品牌萬雙鞋款等你淘寶！（圖／記者金武鳳攝，2023.2.22)
此外，日曜天地於2月24日開打首日，上午10點30分至下午1點30分，限時舉辦名牌NG鞋封館首購會，請至日曜天地粉絲專頁https://bit.ly/3ScEWGp留言領序號，當日即可驗證入場。活動訊息一出，官方粉絲團文章留言即突破上千則，另排隊前100名還可獲抽獎資格，將於當日入場前抽出3名千元購鞋金得主，等同免費將鞋帶回家。日曜天地樂觀預期，開打首日就能衝破千人至館內搶購！

日曜天地說明NG鞋款的定位，其實是在微小瑕疵的基礎上，輕微髒汙、脫色等，但不影響鞋款功能，在價格上也是相當親民，不到千元就能帶回家的優惠價，完全是買到賺到的！此次日曜天地的NG鞋出清特賣，網羅50大品牌萬雙鞋款，款式與貨量更是滿滿，舉凡各年齡層喜愛的鞋款都能一次購足，相信消費者絕對都能滿載而歸！






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