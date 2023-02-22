張庭遭凍結88億傳「逃回台灣」？林瑞陽現蹤內湖原因曝光
明星夫妻檔張庭、林瑞陽，近年在中國積極經營電商與房地產事業，卻因旗下公司涉嫌違法傳銷遭到中國調查，並被凍結88.8億台幣資產，目前官司仍在進行中。不過，林瑞陽近日卻被媒體捕捉到，在台灣獨自一人外出覓食，也讓外界傳出「逃回台灣」的謠言再度浮上檯面。對此，林瑞陽友人也幫忙澄清了。
娛樂中心/綜合報導
據《壹蘋新聞網》報導，現年62歲的林瑞陽，被拍到在台北內湖餐廳，獨自一人享用晚餐，身旁不見妻子張庭。由於先前風波爆發後，夫妻倆行事作風日趨低調，一度行蹤成謎，外界也傳出兩人已經將旗下9間公司註銷，並逃回台灣，再加上這次被拍到在台灣現身，也讓相關謠言再度掀起熱議。
不過，另據《三立新聞網》報導，林瑞陽友人透露，他這次回來主要是探視親人，心情相當愉悅，目前已經回到中國，而官司部分，友人則不便回答。
此外，林瑞陽的出現，也讓人不禁想到日前烏龍爆料劉文正死訊的名經紀人夏玉順，由於林瑞陽當年也是夏玉順旗下的藝人，一聽到林瑞陽和張庭鬧緋聞時，夏玉順還痛批張庭「蜘蛛精想吃他家唐僧肉」，一度把張庭氣到在記者會上昏厥，至今雙方再無瓜葛，林瑞陽也順利和張庭結為夫婦。（編輯：詹鎰睿）