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張庭遭凍結88億傳「逃回台灣」？林瑞陽現蹤內湖原因曝光

▲張庭（右）的老公林瑞陽（左），日前現蹤內湖吃飯，被外界傳聞逃回台灣，友人出面闢謠。（圖／翻攝張庭抖音）
▲張庭（右）的老公林瑞陽（左），日前現蹤內湖吃飯，被外界傳聞逃回台灣，友人出面闢謠。（圖／翻攝張庭抖音）

娛樂中心/綜合報導

明星夫妻檔張庭、林瑞陽，近年在中國積極經營電商與房地產事業，卻因旗下公司涉嫌違法傳銷遭到中國調查，並被凍結88.8億台幣資產，目前官司仍在進行中。不過，林瑞陽近日卻被媒體捕捉到，在台灣獨自一人外出覓食，也讓外界傳出「逃回台灣」的謠言再度浮上檯面。對此，林瑞陽友人也幫忙澄清了。

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據《壹蘋新聞網》報導，現年62歲的林瑞陽，被拍到在台北內湖餐廳，獨自一人享用晚餐，身旁不見妻子張庭。由於先前風波爆發後，夫妻倆行事作風日趨低調，一度行蹤成謎，外界也傳出兩人已經將旗下9間公司註銷，並逃回台灣，再加上這次被拍到在台灣現身，也讓相關謠言再度掀起熱議。

不過，另據《三立新聞網》報導，林瑞陽友人透露，他這次回來主要是探視親人，心情相當愉悅，目前已經回到中國，而官司部分，友人則不便回答。

▲當年林瑞陽婚變曾哲貞時，夏玉順怒嗆張庭「蜘蛛精想吃唐僧肉」，使張庭在記者會哭暈一事也再度浮上檯面。（圖／翻攝自張庭微博）
▲張庭（左）與林瑞陽（右）自從在中國爆發官司後，一舉一動都受到關注，也有傳聞夫妻倆準備轉戰東南亞。（圖／翻攝張庭微博）
此外，林瑞陽的出現，也讓人不禁想到日前烏龍爆料劉文正死訊的名經紀人夏玉順，由於林瑞陽當年也是夏玉順旗下的藝人，一聽到林瑞陽和張庭鬧緋聞時，夏玉順還痛批張庭「蜘蛛精想吃他家唐僧肉」，一度把張庭氣到在記者會上昏厥，至今雙方再無瓜葛，林瑞陽也順利和張庭結為夫婦。（編輯：詹鎰睿）


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