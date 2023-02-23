高球／力抗泰國小鋼炮　張雅淳兩桿之差排第三

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首回合大會特別將泰國第一好手帕查拉朱達與2022台巡賽獎金后張雅淳及菲律賓好手比安卡編在同組競技，張雅淳表示，與這兩位好手過招，有點緊張，因為帕查拉朱達與比安卡都曾經及現在是美巡女子賽選手，而比安卡還是她在亞歷桑那大學的高爾夫校隊學姐，感覺自己的表現不能漏氣，奮力發揮攻上果嶺那一桿鐵桿的準度，抓下六隻小鳥，不過另吞下兩個柏忌及一個雙柏忌，前後九洞都是35桿。
張雅淳在第七及第八洞分別是21呎及下坡近40呎長推桿連續抓鳥，第10與第11洞也分別是12呎及8呎小鳥推桿，第13及15洞都是9呎小鳥推桿，可惜第1及14洞都是三推吞柏忌，而第12洞開球偏左下水，吞下雙柏忌。
她表示，這座球場球道較窄，先求把球成功開在球道上，才能好好再把球送到果嶺適當的位置，所以她只有兩個洞使用一木開球；而果嶺的推桿路線與速度也不易判讀與掌握，所以推桿有得有失，前九洞推桿力道抓小了，錯失一些抓鳥機會，十八洞30推。她說，下回合仍照著自己的節奏打，慢慢來，把握抓鳥機會。
而暫居首位的帕查拉朱達當年初到台灣參賽時的綽號，稱作「小鋼炮」，代表她開球距離遠，首回合平均265-275碼，抓五鳥一柏忌，包括兩個五桿長洞抓鳥，開球不但距離遠，還十分穩定，14個洞球道，全都成功打上球道，鐵桿也準，打上果嶺成功率很高，只失誤一個洞沒成功上果嶺，加上30推，讓她打出漂亮的成績。
這項比賽是台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與LPGT（Ladies Philippine Golf Tour）菲律賓女子巡迴賽共同認證合辦的比賽，是2023 TLPGA Tour台巡女子賽的第二場，也是菲律賓女子巡迴賽今年的首站比賽。而此賽事有來自六個國家與地區包括日本丶韓國丶泰國丶香港丶菲律賓及台灣66位選手包括一位業餘選手參賽，台巡賽共有48位選手參加，包含10位台灣選手。