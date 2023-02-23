名家論壇》錢震宇／連個蛋都搞不定的政府

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說起來，吃不吃蛋都是其次，而是民眾連最基本的買蛋，都無法自己自由支配，生活已經夠辛苦，現在連吃顆茶葉蛋都很難！能不惱怒嗎？
雞蛋它是日常飲食中間最常見的食材之一，可是主管蛋雞的農委會，明明知道這兩年多的狀況，包括飼料漲價、禽流感等，卻一再推說這是全球普遍現象。刻意掩蓋問題的結果，只是讓問題更加嚴重，蛋商跟蛋雞業者只能自求生路。
熟知內情的蛋商說，因爲通膨，導致蛋價飆升，各種原物料上漲，蛋農成本提高，市場上反應的高蛋價，根本都沒回饋到蛋農身上，而是被特定能掌控蛋源人士拉抬蛋價、分配數量。地區型蛋商為了鞏固客戶，必須高於農委會訂出之售價才能搶到雞蛋，到後端消費者手上，蛋價自然變貴。這問題，你知我知，陳吉仲也知，但解決了嗎？沒有！最後苦的是蛋商跟消費者。
這顯示蔡政府完全無法體察民眾日常生活所需，也毫不在意物價波動的惡果，放任市場中間商哄抬價格，控制蛋量，公權力完全失靈。
更令人擔憂的是，貧富差距不斷擴大所引起的階級衝突問題。知名美式賣場為了強調賣場不缺蛋，在臉書社團PO出所販售的蛋品照片，強調「沒有買不到的商品，只有買不到的價格」，因為是用去年的舊照片，還一度引發造假質疑。再貴的蛋都有人買，這氛圍變成「沒錢的人搶不到、有錢的人不缺蛋」，也讓蛋價有飆漲的空間。
平抑物價、穩定供需，本來就是政府之責。中央政府有很多手段跟措施可以實施，物價穩定小組可以訂出規範、降低飼料進口關稅、編列預算改善蛋雞飼養業者環境、消保官及縣市政府可以聯合稽查，看有無哄抬價格等，但陳吉仲整天只想護航民進黨，一談到農產品滯銷、缺蛋都說已盡力，回歸市場機制。然後陪著副閣揆鄭文燦視察超市時，刻意在後面蛋價上擺著滿滿的蛋，製造假象。
蔡政府連蛋都處理不好，談什麼維護國家尊嚴與區域穩定。陳吉仲整天打官腔說尊重雞蛋市場機制，扯一堆理由就是不說自己無能，史上最長的缺蛋荒，最後只等到陳吉仲的一句不好意思，完全沒有愧歉，陳揆還讓陳吉仲繼續留在位子上，這樣的政府，人民到底還能期待什麼？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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