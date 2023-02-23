T1／蔣淯安深夜發文　希望不要再攻擊我的家人

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以下為蔣淯安IG發文：
大家好，我是小安。首先我想向所有喜愛籃球的朋友們，鄭重道歉，做了非常不好的示範，導致這次的衝突事件。這幾天網路上有很多針對我的討論與指教，原先認為我們球隊確實犯錯，對其他人在網路上加油添醋的言語並未打算做回應，但這幾天我的家人、老婆小孩、朋友都受到了攻擊、辱罵，甚至用許多不堪入目的字眼來罵我的孩子和家人，希望透過這則PO文讓事情告一段落。
身為職業球員，保持侵略與競爭性是球員在職場上必須武裝自己的態度，每場比賽我都是全心全意地付出，絕無任何攻擊對手的企圖，而網路上卻延伸出子虛烏有的學長學弟制，是我從未料到的。
當下得知對方球員比了搖搖手指的手勢，對我來說，就是球場上具有挑釁意味的動作，當然這也是對方展現競爭性的方式，身為球場的競爭者，我也必須有所回應，於是我對著他說：「守住一球而已，有什麼好屌的。」我跟小台絕對沒有說過，網路傳的「新人就敢這麼嗆」這類的語言，在下次攻防時，告訴自己要用防守來回應，於是才說：「我來就好，我來就好。」說這句話的當下，絕對沒有學長學弟制的意味存在，只有兩位為自己球隊奮戰的球員在場上較勁。
針對網路上種種的誤會，在此與大家澄清，最後因為對方的揮肘動作打向才剛拆完線的傷口，情緒一時上來，衍伸出後面的衝突事件，我再次鄭重地向所有朋友們道歉，對不起，我做了非常不好的示範！
最後，我接受所有的批評與指教，但請網友們，不要波及到我的老婆小孩家人朋友，未來將讓一切回歸球場，後續也不會再做任何回覆，真的拜託大家，不要再攻擊或恐嚇我的家人，謝謝。