2綠委任衛環委員會召委　林為洲怨「綠白合」：背後有詭

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今上午9點，社福及衛環委員會開始召委選舉，令人意外的是，剛生產完正在坐月子的吳欣盈，也親自到現場投票，並於投票後在同黨立委邱臣遠攙扶下離開會場。約上午10時20分，有效票數15票，邱泰源、吳玉琴皆取得5票，為民進黨團拿下兩席召委，其次為林為洲4票、王婉諭1票。
由於國民黨在衛環委員會擁4席立委，只要得1席其他在野黨立委支持，即可獲得1席召委。未料，林為洲今投票前卻表示，衛環委員會國民黨擁4席、民進黨9席，時代力量與民眾黨各1席，本期待跟民眾黨合作，若民眾黨的票投國民黨，國民黨就能有1席召委，原擔心吳欣盈在坐月子，期間無法出來投票，還在研究是否可用視訊或書面方式。
話鋒一轉，林為洲說，「沒想到中間發生重大變化」，據他們了解，民進黨團總召柯建銘與民進黨立委邱泰源，連袂親自去新光醫院拜訪吳欣盈，並請吳出來將召委票投民進黨，導致國民黨將沒有召委，教育委員會民進黨則願意讓出一席召委給民眾黨，民眾黨在教育委員會僅1席，因民進黨禮讓導致國民黨未獲召委。
林為洲強調，為吳欣盈這一票勉強出來投，讓國民黨沒有召委，民進黨團甚至願意親自去拜訪，並願意讓出教育委員會召委1席，「這個是前所未見」，還動用柯總召親自到家拜訪拉票，這他也從來沒聽過，背後必定有詭。
林為洲質疑，他們為加速加熱煙進口至台灣，1000億商機原需60天預告健康風險預估，將其縮短為7天公告，這2天就會到期，馬上就要進口加熱煙。他痛批，在衛環委員會為封殺不同聲音，因此不讓國民黨不能拿到召委席次，民眾黨要配合民進黨謀取重大利益沒意見，但跟他們之前態度實在差太多。
林為洲表示，之前在衛環委員會，大家都同意，加熱煙即使進口也要嚴格納管，國人健康風險評估要確實的做，「但民眾黨團現在背棄諾言與執政黨合作，實在令人無言。」