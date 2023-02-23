強烈大陸冷氣團明報到最低溫下探10度 228連假先濕後乾
今（23）日台灣上空的冷空氣繼續減弱，各地氣溫也比昨（22）日溫暖，不過天氣風險公司分析師林孝儒指出，今日北部及東半部仍有短暫陣雨影響，降雨集中在北海岸、大台北山區及宜蘭地區，仍要留意有較多的累積雨量，外出記得攜帶雨具。中南部為晴時多雲的天氣，明（24）日將有一波強烈大陸冷氣團南下影響至週末，各地的氣溫又會有一波明顯的降幅，預期最冷的時段將落在週六（2/25）至下週一（2/27）的清晨，西半部沿海空曠地區最低溫可能會降到攝氏10度以下。預期228連假各地天氣將是「先濕後乾」，下週一、週二（2/27~2/28）是比較適合出遊的日子。
記者張志浩/綜合報導
林孝儒表示，今日比昨日更加溫暖，氣溫上預估北部及宜蘭地區白天高溫約攝氏18至22度、中部及花蓮地區攝氏21至26度、南部及台東地區攝氏25至28度，各地夜晚低溫約攝氏15至18度，中南部日夜溫差較大。
明日強烈大陸冷氣團南下，中央氣象局表示，在進入下半天後，北台灣率先降溫，入夜後至週六清晨，預估台南以北地區低溫都落在攝氏13至14度上下，林孝儒提醒，預期最冷的時段將落在週六至下週一的清晨，北部及東北部低溫下探到攝氏10至12度、中南部及花東地區攝氏12至14度，西半部沿海空曠地區，甚至會有攝氏10度以下的低溫機會。
降雨部分屬於「前濕後乾」的型態，週五北部及東半部為陰雨天氣，亦要留意有大雨的發生機會，中南部雖無顯著降雨影響，但雲量上也可能稍多些，要到週末水氣略有減少後，北部及東半部雖然還是陰沉天氣但降雨會再趨緩些，而中南部可望轉為晴時多雲的穩定天氣。
而二二八連假的尾聲，也就是下週一、下週二強烈大陸冷氣團就會逐漸減弱，轉偏東風環境，各地氣溫再逐日的回升，西部仍是較晴朗，迎風面的東部則仍是較陰雨的天氣，而下週三（3/1）的上班日預期西部仍維持好天氣，提醒民眾連期安排出遊請留意各地區域的天氣差異外，亦要做好保暖措施。