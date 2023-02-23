過半上班族淪月光族　逾3成兼差打工賺外快

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而近期內政部釋出房貸補貼3萬元政策，在複選情況下結果顯示，補貼金額太少幫助不大62.9%、無殼蝸牛享受不到58.1%、先抑制房價比較重要56.9%、申請條件門檻高享受不到42.8%以及放寬條件讓雙薪家庭受惠37.3%。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，雖然今年基本工資月薪已調升至26,400元，以目前台灣就業人口約1,139萬人推估，直接受惠約175萬人，但有高達964萬上班族並不認為基本工資調漲和自己有關，反而因為本身薪水高於基本工資但又長期停滯，成為「薪貧族」。且物價上漲墊高生活成本，另外再加上房貸支出、房租開銷、孝親費以及子女教育費等多重因素，成為壓垮上班族的最後一根稻草。
黃若薇指出，根據金管會最新統計資料顯示，國內和銀行借款還有房貸約201萬戶，該房貸補貼法案通過後，預期全國僅有55萬貸款戶受惠，有高達占7成3、146萬房貸戶根本無法受益該政策，而出現相對剝奪感。
調查顯示，有32.5%上班族目前正在從事兼差工作，和新冠疫情爆發前的18％相比，明顯增加了15%。平均每周兼差12.3小時、收入5,903元，主要是為了增加收入/積極存錢（58%）、正職薪水太低（30.6%）、物價通膨開銷變大 （27.4%）、工時彈性/自由（19.3%）以及養家壓力（17.7%）。
而上班族屬意的五大熱門兼差包括餐飲內外場32.9%、社群經營24.4%、超商門市20.7%、賣場銷售17.8%以及網拍/代購15.5%。
黃若薇表示，從主計總處公布的2023年1月消費者物價指數CPI可以發現，不計入蔬果、能源價格的核心消費者指數年增率不到3％，但民眾最常消費的民生物資年漲幅高達5.9%，加上國內薪資長期低迷不振，迫使受薪階級不得不積極開闢業外收入，因而兼差比例相較於疫前激增15%。且為了配合正職工時，因此排班制的餐飲計時最受歡迎，其次則是不受時間、空間限制的社群經營及網拍代購也相當熱門，而超商門市及賣場銷售也是容易跨入的兼職打工。想要利用假日及下班時間充實荷包的小資族，可上網搜尋「1111兼差打工網」，點選關鍵字「假日、長期、周休二日、免經驗、二度就業、彈性排班」等字即可搜尋出相關合適的工作機會，歡迎正在尋求兼差打工機會的上班族多加利用。