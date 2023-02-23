余宛如挺肚選立委！綠6女將力挺　盼雙喜臨門、桃園新生

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余宛如表示，在行政院副院長鄭文燦的帶領下，桃園成為一個兼顧產業發展、藝文特色的宜居城市。桃園區的人口是全國鄉鎮市行政區第二大，並成為許多台北市民移居的首選，讓桃園成為平均年齡最低、生育率最高的都市，自己是能夠幫助桃園新舊融合、翻轉，並且成為新故鄉的人選。
余宛如也說，面對總統大選，副總統賴清德參與民進黨主席時到桃園基層座談，自己在場外看到很多黨員很焦慮，很擔心桃園有沒有戰將出來承擔立委選舉。自己應該是全國第一個宣布參選2024立委的候選人，希望因為自己身心靈的投入，能夠號召年輕選民守護台灣的自由民主。
余宛如也表示，未來鐵路地下化與捷運綠線完成後，傳統商圈與社區將重返榮耀，無論是移居到桃園的新住民，或是世居桃園的老鄉親，都對桃園有新的期待，共創一個值得驕傲的新故鄉。桃園需要一位具有產業發展與數位能力的立委，為城市爭取交通、教育、產業升級與青銀共創的資源，自己是最適合的人選。
蘇巧慧表示，余宛如爭取重新回到立院，為國家、桃園市做更多事，自己非常高興，也很榮幸來站台。2016年自己與余宛如一起以「新生」姿態進到立法院，余宛如第一天上班就讓大家很有印象，現在要選舉了，選民服務跟國會問政是不一樣的，這條路很辛苦，但她已經駕輕就熟，期待明年這時候，可以跟余宛如一起為年輕人、婦女、科技、地方創生等議題一起盡力。
林靜儀說，自己當過不分區立委與區域立委，兩者有很大差別；區域立委行程很滿，要跟更多民眾接觸，要關心的議題也更廣泛，但這是職責，也是應該投入的事情。民進黨鼓勵女性、年輕人從政，自己敬佩也支持余宛如，期許生育年齡女性的人生歷程、職業挑戰都不用犧牲。
陳靜敏表示，自己以護理師的身分支持余宛如，疼惜她也鼓勵她，更要叮嚀她。參選到最後，肚子只會越來越重，雖然要常常彎腰、握手，但同個姿勢千萬不要做太久、重複做太多次，回到家要好好照顧自己，自己一定支持好姊妹余宛如。
林楚茵表示，自己準備要進到立法院時，就是余宛如指導自己怎麼當立委，自己的第一批助理也是余宛如訓練的。她是100分的立委，現在在桃園落地深耕、有了中央經驗後，一錠更職得大家支持，不只要通過民進黨初選，更要在大選中為民進黨拿下一席。
賴品妤說，自己選區包含北海岸，觀光、地方創生是對當地重要的事情，余宛如曾經為此給予她很多建議，讓自己在地方服務有很多幫助，自己相當感謝。余宛如現在要選艱困選區，且身為女性又懷有身孕，未來可能會遇到耳語、很辛苦，自己更要力挺條件優秀的余宛如。
湯蕙禎說，余宛如曾擔任鄭文燦市府的資訊科技局長，經歷、學識都很好，是很優質的人選。余宛如現在找到作戰的位置，在桃園市桃園區努力，這裡的45萬人口水準相當高，應該由余宛如擔任立委角色，才能承擔服務選區的重責大任。
余宛如曾是青年創業家、台灣社會企業開創者、以推動公平貿易讓世界看見台灣，為「Taiwan Can Help」的先驅；她也曾經撰寫過「明日的餐桌」、「創業進化論」、翻譯「香蕉戰爭」等書籍，理性與感性學養兼備，臉書的貼文親力親為，題材豐富多樣，右手寫財經科技，左手寫美食背後的故事。
余宛如在2016年接受民進黨提名，成為第九屆不分區立法委員，以財經與科技專業，從資金、人才、環境、法規鬆綁，為數位轉型、創新創業、社會創新、地方創生打造新的生態系，任內榮獲公督盟與口袋國會評鑑為優秀立委。
余宛如卸任立委後受鄭文燦延攬擔任桃園市資訊科技局局長，在疫情期間，首創市民卡LINE預約系統發送防疫關懷包，打造紅利桃子奠定點數經濟的成功範例，為在地商圈創造疫後經濟復甦，並為桃園市在國際競賽上勇奪全球智慧城市首獎與數位政府獎。是難得具有中央地方、民代行政雙重歷練的立委候選人。
余宛如最為人稱道的事件是第九屆立委就職典禮時推著娃娃車走紅毯，創造友善職場的話題，而後促進許多公民營機構設立拖育兒中心，造福許多需要育兒的年輕父母。時隔7年成為第一位帶孕參選立委的女性，預產期在今年5月的余宛如，是否能於明年1月再次推著娃娃車走紅毯，相信是本次大選的熱門話題之一。