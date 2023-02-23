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蕭景田幫林杏兒買票！1萬放信封袋行賄　檢偵結起訴11人

▲去年九合一大選，國民黨前中常委蕭景田涉嫌提供資金，讓北市議員林杏兒的樁腳曾繁川，向選區里長賄選，士林地檢署去年搜索約談蕭、曾及數十名里長，今（23）日偵查終結，依《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪將蕭景田、曾繁川提起公訴，另外9名里長依《刑法》投票受賄罪起訴。（圖／翻攝畫面）
▲去年九合一大選，國民黨前中常委蕭景田涉嫌提供資金，讓北市議員林杏兒的樁腳曾繁川，向選區里長賄選，士林地檢署去年搜索約談蕭、曾及數十名里長，今（23）日偵查終結，依《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪將蕭景田、曾繁川提起公訴，另外9名里長依《刑法》投票受賄罪起訴。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

去年九合一大選，國民黨前中常委蕭景田涉嫌提供資金，讓北市議員林杏兒的樁腳曾繁川，向選區里長賄選，士林地檢署去年搜索約談蕭、曾及數十名里長，今（23）日偵查終結，依《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪將蕭景田、曾繁川提起公訴，另外9名里長依《刑法》投票受賄罪起訴。

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▲遭到檢調提當選無效之訴，國民黨新科台北市議員林杏兒30日表示，明顯是政治介入司法。（圖／記者丁上程攝，2022.12.30）
▲林杏兒雖未在起訴名單，不過也遭檢方提起當選無效之訴，目前法院審理中。（圖／記者丁上程攝，2022.12.30）
為了讓林杏兒能順利當選北市士林、北投區議員，曾繁川交給選區內里長，裝有1萬元的信封袋，請託投票給林杏兒，檢調追查後發現，該筆資金來源與蕭景田有關。

士林地檢署去年底指揮調查官發動搜索，傳喚多名里長、曾繁川、蕭景田以及林杏兒。豈料，檢調前往搜索時，蕭景田竟然從屋子後方翻牆落跑，檢調在12月29日發布通緝，直到今年1月3日蕭景田才在律師陪同下，前往士林地檢署投案。

檢方訊後聲請羈押禁見，士林地方法院裁定800萬元交保，檢方不服提起上訴，最終蕭景田仍以1500萬保釋金交保。

今天士林地檢署偵查終結，依《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪將蕭景田、曾繁川提起公訴，另外9名里長依《刑法》投票受賄罪起訴。而林杏兒雖未在起訴名單，不過也遭檢方提起當選無效之訴，目前法院審理中。（編輯：孫唯容）

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