蕭景田幫林杏兒買票！1萬放信封袋行賄 檢偵結起訴11人
去年九合一大選，國民黨前中常委蕭景田涉嫌提供資金，讓北市議員林杏兒的樁腳曾繁川，向選區里長賄選，士林地檢署去年搜索約談蕭、曾及數十名里長，今（23）日偵查終結，依《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪將蕭景田、曾繁川提起公訴，另外9名里長依《刑法》投票受賄罪起訴。
編輯中心/綜合報導
為了讓林杏兒能順利當選北市士林、北投區議員，曾繁川交給選區內里長，裝有1萬元的信封袋，請託投票給林杏兒，檢調追查後發現，該筆資金來源與蕭景田有關。
士林地檢署去年底指揮調查官發動搜索，傳喚多名里長、曾繁川、蕭景田以及林杏兒。豈料，檢調前往搜索時，蕭景田竟然從屋子後方翻牆落跑，檢調在12月29日發布通緝，直到今年1月3日蕭景田才在律師陪同下，前往士林地檢署投案。
檢方訊後聲請羈押禁見，士林地方法院裁定800萬元交保，檢方不服提起上訴，最終蕭景田仍以1500萬保釋金交保。
今天士林地檢署偵查終結，依《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪將蕭景田、曾繁川提起公訴，另外9名里長依《刑法》投票受賄罪起訴。而林杏兒雖未在起訴名單，不過也遭檢方提起當選無效之訴，目前法院審理中。（編輯：孫唯容）