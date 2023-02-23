立院委員會新會期召委出爐！綠搶9席居冠 藍6席、白1席
新會期立法院8常設委員會今（23）日進行召集委員選舉。上午11點前，各委員會投票結果全數出爐，民進黨團以人數優勢，統計斬獲9席位居第一，國民黨則以6席居次，另民眾黨團則獲1席。
記者翁子竣／台北報導
立院8常設委員會召委各2人，內政、司法、財政、外交及國防及經濟等5委員會，採由推舉方式進行，藍、綠兩黨各占一席。另外，社福及衛環、教育及文化委員會，則在民進黨、民眾黨合作下，使民進黨在衛環委員會直接拿下2席召委，邱泰源、吳玉琴皆取得5票。
教育及文化委員會部分，民進黨立委范雲以5票，率先奪得第一席召委，民眾黨立委張其祿則在民進黨支持下奪4票，與國民黨原擬推召委人選萬美玲打平。因票數相同兩人經抽籤，結果由張其祿拿下召委。
立法院第10屆第7會期各委員會召委名單如下：內政委員會莊瑞雄（民）、陳玉珍（國）；外交及國防委員會蔡適應（民）、江啟臣（國）；經濟委員會邱議瑩（民）、呂玉玲（國）。
財政委員會林楚茵（民）、羅明才（國）；教育及文化委員會范雲（民）、張其祿（眾）；交通委員會許智傑（民）、陳雪生（國）；司法及法制委員會劉建國（民）、謝衣鳯（國）；社福及衛環委員會邱泰源（民）、吳玉琴（民）。