搶「初成年」市場！銀行搶錢拚新戶　祭活儲年息最高8%

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台新銀行進一步分析，數位存款帳戶Richart分析18至20歲Z世代金融消費3大特徵，擊破各項痛點，並祭出多項誠意優惠，把過年紅包、零用錢存進Richart，直接享新戶3.2%優利活儲，助攻將轉大人本金越滾越大。
除基本的儲蓄，18歲也是學習理財及善用各項回饋優惠的起點。舉例而言，開立Richart帳戶時也能同步申辦信用卡，如有網購習慣或出國規劃，可針對刷卡優惠，評估選擇最適合自己的卡別申辦。即使未申辦信用卡，Richart剛上市的Mastercard悠遊金融卡，也提供海外刷卡3%的現金回饋，海外網購或旅遊皆可享有，2月28日前首刷不限金額還送50點LINE Points。
此外，1990至2000年後出生的數位原生世代也更樂於使用創新事物，Richart 2021年推出創新產品「音樂定存」，上線後3個小時內限量名額即搶購一空，反映年輕用戶對新型專案的接受度相當高。作為市占第一的數位銀行，Richart未來將持續創新，降低金融產品門檻，打造更有趣的投資理財環境。
黃天麟說，學習金錢管理及使用金融商品，一開始難免會有陣痛期，開立數位存款帳戶，不必到分行，線上開辦後立即可開始存錢，並享有優於市場的3.2%的活儲優惠年利率，且透過單一個APP就能處理大多數理財需求，如外匯、定存、保險、投資，並友善小額投資。若想增強儲蓄力，還有等同數位存錢筒的「小查罐」功能可使用，幫助大幅降低入門門檻。要領錢及存款也很便利，透過ATM就行，而且每個月也提供5次的跨行提款和跨行轉帳優惠額度。
同樣，因應民法成年年齡下修至18歲，聯邦銀行也特別針對跨世代不同存戶需求，推出存款、消費及投資理財優惠，其中「台幣高利活儲最高8%」活動，至3月31日開立「New New Bank」的新存戶，在「成功開戶次1月份利息結算日」（結算「開戶當月21日~次月20日」利息，每人限享一次），享限額10萬元內台幣活儲年利率8%的優惠，並可獲得聯邦銀行首次發行的「小白夢想NFT」新戶禮，享有「ezfly日本來回機票抵用券」月月抽獎機會。此外，不分新舊戶符合條件者，7月20日前將繼續享有台幣活儲年利率最高3%。
不僅如此，有鑑於刷卡消費仍是年輕族群的主要支付方式，至112年3月31日，首次開戶「New New Bank」的新存戶，享聯邦信用卡一般消費18%回饋（限額前1萬名，每人每月回饋上限100元刷卡金），若結合聯邦吉鶴卡最高回饋率將達到23%；而針對尚未符合申辦信用卡資格的18歲至25歲族群，同樣首次成功開戶後使用「New New Bank」核發的VISA金融卡（即一卡通Debit卡）進行交易，樂享「VISA金融卡刷卡消費及一卡通自動加值」合計交易金額18%回饋，每人每月回饋上限100元數位帳戶回饋金。
為響應民法成年年齡下修至18歲，王道銀行也為18-20歲新戶推出專屬成年禮優惠專案，新戶於收到王道銀行通知簡訊起後14天期間內，將可享該期間內新台幣活儲5萬元內年利率18%優惠，超過5萬元的部分則依王道銀行活儲牌告利率計息，採每日單利計息，每月給付。同時，在3月底前新開戶並完成指定任務者最高可獲得新台幣488元現金回饋，3月底前開戶且刷卡消費單筆滿新台幣888元者還能參加抽獎，有機會獲得最高新台幣1萬元刷卡金，還有美元3個月年利率4.88%的優惠定存專案。
第一銀行也將目光瞄準18歲潮世代，祭出iLEO數位存款帳戶新台幣12萬元以內，優享活存利率2%，每月更有10次跨行轉帳及10次跨行提款免手續費優惠，再加碼吃喝玩樂使用「iLEOVISA金融卡」享0.5％現金回饋無上限，讓第一次刷卡的年輕族群，控管消費不透支，自己的Money就該輕鬆賺回饋。
LINE Bank也為青年族群推出最適合的各項金融服務，其中存錢圓夢不再困難，「口袋帳戶」1元零錢就能攢，最高存5萬享有活儲利率1.5%優惠，零存整付「夢想帳戶」一步步為圓夢目標開始儲蓄，最適合量入為出的年輕人，24個月期階梯式加碼後優利最高可達2.02%，存錢為買機車、環島、留學各種夢想做準備。同時，還有「全民同享18成年禮」活動，新戶只要在LINE Bank開戶成功，完成指定任務當中任1種，即享1次Gogoro電動機車抽獎機會，而且行動銀行跨行轉帳免手續費每月有88次。
此外，LINE Bank為提供民眾便利、優利的儲蓄服務，隨央行4次升息調整定存利息，目前牌告定存（固定利率）1個月0.975%，6個月1.235%，12個月1.560%，24月期、36月期1.57%，而且定期存款每筆100元起存，最多可存300萬，每人無筆數限制，無論領息方式（每月領息或到期一次領）或固定、機動利率，皆可讓客戶任選，如果暫時沒有儲蓄目標，將資金停放在主帳戶享受活存利率0.505%。
將來銀行從開業起一路調升至3%、3.1%、3.2%，2023年起更再接再「利」，給新戶無需解任務、市場極少見的3.5%優惠活儲利率。今年再延續首創、可自由啟用的「N倍券」，凡透過將來銀行App開戶且完成裝置綁定，即可得3張30天期，額度5萬元的N倍券，啟動後活儲利率將達市場上極罕見3.505%，而且給客戶每月66次App跨行轉帳、6次跨行提款免手續費。另針對存款實力更強的客戶，將來銀行提供活儲20萬內享優惠利率1.5%、超過20萬享1%無上限的優利方案。
新光銀行攜手元富證券推出全新數位投資帳戶「OU好富投」，提供一次開立雙帳戶的快速線上申請流程，可同時申請證券集保帳戶與銀行交割帳戶並進行相關帳戶的綁定作業，減去客戶重複申請填寫資料的時間，大幅提升開戶的便利性，還可透過不同帳戶優勢，一次搞定投資、儲蓄與消費，並祭出2.275%的高利活儲，另消費可結合OU點點卡，也可享網購與外送通路最高9.5%回饋。
國泰世華銀行亦推「青年子帳戶活期存款專案」，鎖定25歲(含)以下且持有效指定子帳戶者，活動至6月底止，指定子帳戶新台幣5萬元內活動期間享3.375%活存利率，新台幣5千元起息（專案利率為新台幣活期儲蓄存款牌告利率加計「加碼利率2.93%」），而且不論新增在國泰世華臨櫃開立的帳戶、國泰世華CUBE App開立的數位帳戶、KOKO數位帳戶下都享有3.375%高利。
針對對26歲以上的人，國泰世華銀行還有新台幣高利活動「理財超利hig」，只要在3月31日前持有子帳戶、在CUBE App新開立證券戶、在CUBE App首次完成外幣換匯服務，即可享指定子帳戶5至7月5萬內6%活儲利率，同樣新台幣5千元起息，但只限量10000名。
渣打銀行也有活存加碼專案活動，4月20日前於渣打銀行活動官網完成登錄，5月20日前新增新台幣活存資金達指定門檻可享最高優惠年利率加碼至1.7%，4月20日前VISA金融卡刷卡消費達等值新台幣2萬元（含）以上及符合全新合格渣打優先理財貴賓條件，新增資金可再享額外加碼0.3%，新台幣活存新資金合計最高可享優惠年利率加碼至2%。
樂天銀行則至3月31日，當月使用樂天網銀行動支付（含街口支付連結樂天國際銀行帳戶付款及樂天國際銀行App Pi拍錢包）付款合計5次以上，次月即可享存額無上限年利率1.35%活儲高利優惠，存越多、利息領得越多。