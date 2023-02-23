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MLB／退休「普神」回天使！擔任球團特別助理

▲準名人堂球星Albert Pujols(紅衣)（圖／美聯社／達志影像）
▲準名人堂球星Albert Pujols(紅衣)（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

準名人堂強打「普神」Albert Pujols去年賽季締造了生涯第700轟，成為史上第四位「700轟俱樂部」成員，他也在打完去年賽季後，正式宣布退休，結束自己22年的大聯盟生涯，近期他履行與洛杉磯天使隊10年長約的一部分，重新回到球團擔任特別助理。

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Pujols於美國時間禮拜二抵達天使隊的春訓營，並在今天受訪，聊到之後在球隊中的角色，雖然他在2021賽季中被天使隊釋出，但他仍然選擇回到球隊，完成當初2012賽季前與天使隊簽下的條件。


對於前年賽季遭到球團釋出，Pujols認為「這就是生意的一部分」，並且直言「不會懷恨在心」，他非常高興能再回到天使隊，而在他回到球團的第一件事，就會先在本週擔任客座教練，今年賽季開始後，他也會回到他的祖國多明尼加，去幫助訓練天使隊在多明尼加的潛力新秀們。


「我只想竭盡所能幫助總管Perry Minasian」Pujols說，「無論他與球團需要什麼，我都會在這提供協助」，目前Pujols非常滿意他的退休生活，這個月已經陸續去看了NFL的超級盃以及參加NBA明星賽的名人賽，對於擔任教練，他坦言目前還沒有想法，但也不排出將來會「出馬」擔任全職教練。


Pujols回到天使幫忙，總教練Phil Nevin也非常開心，他還透露，今年將會邀請更多球團隊史的傳奇球員，包含Troy Glaus、Torii Hunter、Adam Kennedy、John Lackey、Darin Erstad以及Chuck Finley等，回到球隊擔任客座教練，幫助天使進入暌違9年的季後賽。

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