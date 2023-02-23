首次當媽就上手！小爪水獺「喜獲寶寶」　老公也是神隊友

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雖然蜜香是第一次當媽媽，母性卻非常好，總是寸步不離的照顧及餵養著寶寶們。史達奇則是一位神隊友爸爸，當蜜香哺餵寶寶時，爸爸就會開始整理環境，並將巢材搬進家中，好讓家裡比較舒適。保育員還觀察到，當媽媽要進食前還會把寶寶交給爸爸，爸爸也很負責任地停下手邊的動作，把小孩叼到安全的地方去照顧。
小爪水獺會由父母帶著不同年齡層的小孩，形成一個緊密的家庭，當媽媽在哺育小孩時，爸爸會外出覓食穩定家庭的食物來源，小爪水獺約1歲半左右達到性成熟，在野外通常由小家庭組成一個群體，具有強烈的領域性。保育員也發現爸爸史達奇在寶寶出生後，警戒心變得相當高，連保育員都不能靠近，只能遠遠的觀察，媽媽則會躲在保育員事先準備好的麻布袋裡面餵奶。目前爸爸媽媽把寶寶們照顧得非常好，寶寶們也都穩定的成長中。
小爪水獺可愛的外型以及嬌小的身體，讓許多人想要飼養牠們當作寵物，在國外已有人將小爪水獺引入寵物市場中。然而，小爪水獺固然可愛，但牠們終歸是野生動物，有著與生俱來的野性本能。靈巧的身形、強大的破壞力、擁有肉食動物尖銳的牙齒以及群居的特性，並不適合被當作寵物飼養。
近年來因國際寵物市場的需求增加，小爪水獺在原棲地承受了越來越沉重的獵捕壓力，已嚴重衝擊到小爪水獺野外族群的存續。目前國際間已透過華盛頓公約，禁止小爪水獺的買賣行為。在此呼籲民眾，沒有買賣，就可以減少傷害；千萬不要私自飼養保育類野生動物。（編輯：李惠婷）