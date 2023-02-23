林明溱陷入南投豪宅爭議　民進黨：一再說謊、應立刻道歉

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針對林明溱的豪宅爭議，民進黨提出四大疑問。第一，依據「林儒彬說父親以他之名買土地，購地金額是958萬元」，請問林明溱父子幾年幾月幾日購置建土地？是不是低價購入工業用地，再進行地目變更為住宅用地？第二，林明溱說法顯然說謊，豪宅購買過程、金額總數全都兜不攏，恐涉及財產來源不明；第三，建商旗下的營造公司為何在2018年捐50萬政治獻金給您？捐完隔年豪宅就取得建照開工，這之間是否有什麼相關性？第四，依據工程告示牌顯示，林家的豪宅新建工程從2019年9月12日開工，預定完工日在隔年8月11日，掛名江燻庭、林儒宏、林儒彬住宅新建工程。請問林明溱有沒有利用縣長職權，協助建商快速取得建照、使照？
蔡銘軒則指出，林明溱除了豪宅爭議說不清楚，過去林明溱引以為傲的園區計畫，如侏儸紀公園、松柏嶺高空觀景平台計畫、埔里福興農場溫泉區、竹山鎮竹藝產業園區等，不是跳票、就是被監察院被糾舉且爭議頻傳。 就如南投縣九九峰開發計畫，2次公開招商均流標，林明溱縣府花了1億零800萬向中央買回經營權，想用來發展意義不明的氦氣球樂園，但連南投縣觀光局自己都承認，氦氣球樂園的成本高加上造價昂貴，若招商不順就要自辦開發，但喊了這麼多年，去年才終於在選舉前一個月舉辦動土儀式，且未來的規劃、經營、效益卻一問三不知，「又是拿人民納稅錢在幻象觀光大夢，不只騙選票更亂花人民的鈔票」。
蔡銘軒也表示，松柏嶺計畫案從推動之初就受到地方許多質疑和反彈，除了這裡是紅土地質，土壤疏鬆，過去颱風曾發生路基下陷，到底能否承受將近20層樓的高塔，更有民眾爆料這個案子2度流標，預算一直追加到5.1億才順利決標。顯然效益不明、破壞生態、安全堪慮、天文造價，就因為林明溱的一句話，因為附近都是林明溱樁腳的私人土地就不顧反對堅持興建。而由民進黨候選人蔡培慧爭取到預算幫學童修禮堂、廁所、教室，但部分自籌款都不願出錢的縣府，竟然可以不顧反對，硬要斥資數億蓋這座效益不明的高塔，是不是有什麼不為人知的內幕？
沈夙崢痛批，林明溱建設沒半撇，替兒子蓋豪宅倒是效率高，林明溱豪宅爭議至今仍有許多疑點。第一，是花多少錢買入，林儒彬擔任特助不支薪，到底是怎麼跟銀行貸款；第二，在2017年時，豪宅的附近用地都還是工業用地，但是經過林明溱縣府地目變更，成為住宅用地，而在2018年林明溱選連任時，營造的廠商也捐給了林明溱50萬的政治獻金，2019年豪宅開始興建，這讓大家看到，林明溱身為縣長，真的是有非常大的權力，可以跟建商進行溝通或欺壓，也可以透過地目變更的方式，讓房子可以比較容易興建。
沈夙崢質疑，可見林明溱當縣長時，心思都只花在土地、兒子、豪宅，難怪南投人口流失，難怪青年住宅和社會住宅都蓋不起來？南投不需要一位只會炒地皮、捲入土地爭議的立委。