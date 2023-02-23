MLB／「歡迎來到大聯盟」　費城人新秀先被學長震撼教育

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19歲的Painter是費城人農場的第六號新秀，今天在春訓營的實戰投打練習中，陸續面對Schwarber、Brandon Marsh與John Hicks等學長，他與Schwarber首次對決用一顆99英哩(約159公里)的偏高直球將他三振，但兩人第二次對決，Schwarber相中一顆曲球，轟出了全壘打大牆之外，Schwarber在開轟後，還跑往一壘邊線對著Painter噴了一頓垃圾話，讓Painter只能苦笑說「我覺得這次對決他贏了」。
雖然擊敗了Painter，但是Schwarber仍對他的能力感到十分驚艷，Schwarber說「我踏進打擊區的時候他竟然在笑，這讓人印象深刻，我19歲的時候還在上大學呢，我在他這個年紀一定沒有像他這麼沈著，他還問了我在這打席發現了什麼，讓我對他留下深刻的印象」，另一位學長Marsh也指出「他投的球看起來像是110英哩(約177公里)，他一定能成為聯盟中的佼佼者」。
費城人的學長們也十分照顧這位小老弟，王牌Zack Wheeler還特別要求把Painter的置物櫃安排在他的隔壁，Schwarber也不斷向他開玩笑消除他的緊張，Painter透露「他問我昨晚睡得好嗎，確保我今天準備好了」。
從學長們特別疼愛這一點，就看得出費城人對Painter的厚望，雖然最高層級只到2A，但還沒「成年」的他有望透過春訓的好表現，爭取成為費城人隊開季的第五號先發，若他在開季獲得先發登板的機會，他將成為大聯盟繼2016年以來，再度先發主投的未成年投手，並且是費城人繼1980年以來，再次先發上場投球的未成年投手。