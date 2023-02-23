足球／走出陰霾、收拾淚水　女將轟5球狂勝巴國

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第23分鐘中華隊右路角球開短球給陳燕萍回傳許翊筠，嘗試吊高球傳中，結果直接吊入球門，但經VAR(影像助理裁判)檢視後判越位沒收進球，所幸第29分鐘，中華隊李綉琴突破中路至18碼線附近，並斜傳給右路衝進來的陳燕萍將球推射進網，幫助中華隊取得1：0領先。
第34分鐘中華隊右路策動進攻，李綉琴突破下底傳中，快速插上的包欣玄在遠柱將球推入擴大比數至2：0，第37分鐘蘇育萱左路邊線截斷球後傳中李綉琴進行短傳搭配，蘇育萱幫助中華隊再添1顆進球，上半場中華隊3球領先巴布亞紐幾內亞。
下半場第64分鐘，中華隊再換上潘彥昕與鄭雅之調節體力，馬上收到效果，第65分鐘中華隊角球機會，許翊筠開出後至門前丁家英後腳順勢推射改變角度折射入網幫助中華隊將比數拉至4：0。
第76分鐘，李佩容邊路組織給斜傳18碼線上蘇育萱，再直塞李綉琴推射遠柱破網，錦上添花。
隊長王湘惠賽後也忍住淚水給予年輕選手鼓勵，希望他們可以堅持夢想繼續前進，她也感謝海外球迷來到現場與台灣球迷朋友的支持與鼓勵。李綉琴也表示，今天的比賽大家都表現得很好，剛開始可能有點緊張，但很快進入狀況。自己有機會的話會繼續為國家隊效力盼完成世界盃的夢想。
中華隊總教練顏士凱賽後表示，整個世界盃旅程像是洗三溫暖，前場比賽帶給大家很大的衝擊，但很快代表隊就整頓好心情，這場比賽其實就是備戰2027世界盃的起點，努力汲取更多的養分做為未來的基礎。