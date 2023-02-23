MLB／直言新規則會帶來變革　Gallo：球迷想看進攻戰

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近期Gallo在上了一個Podcast節目時指出「我認為球迷想看的並不是投球跟防守，我認為他們想看的是球員能在壘包上跑壘、得分，以及打擊的表現」。
「希望這些新規則可以為球賽帶來更多動作以及娛樂，可以給更多只是想休閒的球迷加入，而不是只給那些守舊的老球迷」Gallo補充，並且認為棒球比賽一直想讓更廣大的群眾加入，但是慢節奏的比賽並不吸引人，這對於增加球迷這點就很難做到，Gallo還把一些低比分的大聯盟賽事，比作他去年看的「足球世界盃」中的一些0比0和局的比賽。
Gallo更指出，「現在的年輕球迷都想看到進攻大戰、想看到全壘打、想看到球員在壘包上跑壘，他們想看到激情並且站起來歡呼，對我來說，讓球迷能離開座位歡呼，是目前最優先的事項，我認為我們正往正確的道路前進」。
以往Gallo也是「守備佈陣」的最大受害者之一，新賽季的規則可能讓他成為受益者之一，但投手群也都紛紛發展出更難攻擊、更噁心的球種，讓Gallo直言「很開心棒球有除了得分以外的看點」，並且希望能發展出更多不一樣的看點來娛樂球迷。
「追根究底，這本來就是為球迷準備的娛樂，這場秀本來就是獻給球迷的」Gallo說。