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梓梓遭造謠「跟男星滾床」！無奈吐心聲：這只是冰山一角

▲梓梓遭網友造謠與張立東發生過關係，讓她相當無奈截圖直呼：「只是冰山一角！」（圖／翻攝梓梓IG）
▲梓梓遭網友造謠與張立東發生過關係，讓她相當無奈截圖直呼：「只是冰山一角！」（圖／翻攝梓梓IG）

娛樂中心/綜合報導

啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓，靠著不科學的身材以及豐富的經驗，成為現代啦啦隊女孩的標竿。近日，因隊上女孩干擾林書豪罰球的動作太超過，引發爭議，使得梓梓不得不站出來公開道歉，沒想到又被有心人士傳她跟男星張立東發生關係，逼得她截下圖片，無奈發聲：「這只是冰山一角！」

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由於干擾林書豪罰球事件，讓Formosa Sexy女孩以及隊長梓梓飽受輿論，不過也有另一派球迷力挺，而梓梓昨（22日）晚也在IG限動上貼出許多粉絲給予的正面回饋，讓她有些感動，再次對外強調，她們仍有需要修正的地方，也感謝大家支持。

但話鋒一轉，梓梓也忍不住截下許多惡意言論，不僅對她進行人身攻擊，更有網友留言造謠，「梓梓不是都已經跟張立東上床了？」讓梓梓氣炸回嗆，「這個超問號？？？當然過激的也很多，這都只是冰山一角」，難掩無奈的心情。

▲梓梓截下惡意批評的照片，無奈表示：「這只是冰山一角。」（圖／翻攝梓梓IG）
▲梓梓截下惡意批評的照片，無奈表示：「這只是冰山一角。」（圖／翻攝梓梓IG）
最後梓梓表示，大約有上百封鼓勵她的訊息，她都有回應，「但過激的批評、針對我的我不會回應，心是肉做的還是會難受，但也不用擔心我，我也不是第一天被罵了，看完就過了～」她強調，會繼續努力帶領團隊為球隊奮力加油，「希望大家都可以有善良的心，針對事情去罵，而不是去嘲笑外表、否定我們的人格，謝謝大家的指教。」（編輯：詹鎰睿）

▲梓梓也希望球迷可以保有善良的心。（圖／翻攝梓梓IG）
▲梓梓也希望球迷可以保有善良的心。（圖／翻攝梓梓IG）

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