車輛翻落陡峭溪谷　警消直下60公尺救人

2月21日10時45分許，高雄六龜分局桃源所獲報，轄區內有一部農用車輛翻覆於溪谷之中，警方和消防隊獲報趕抵現場，警消不畏約60公尺高且幾近90度的陡坡，降下溪谷救援，幸好駕駛已自行爬出車外，全身多處擦傷，在救難人員通力合作之下，終將張女順利拉抬上農路路面，送醫救護。
記者鄭婷襄／高雄報導
警消獲報有車輛翻落山谷，警方到場後，發現一部農用車輛翻覆於溪谷之中，車體塌陷變形，為搶救傷者，警消不畏約60公尺高且幾近90度的陡坡，降下溪谷救援，幸好傷者張姓女子已先自行爬出車體，警消將張女固定於捲式擔架後，踏過碎石河床、攀上陡坡，在所有救難人員通力合作之下，終將張女順利拉抬上農路路面，送往旗山醫院救治，張女雖全身多處擦傷，幸無大礙，平安脫險。
經了解，張女係單獨駕車開往當地農地農作，於倒車時一時不察、輪胎懸空後，車身翻落溪谷，旋轉數圈後跌落於溪谷之中，幸運的是，車輛跌落溪谷後維持正面向上，張女才得以藉機脫身。
六龜分局長何正光表示，山區道路隨時有危險發生可能，且農路路況普遍較為不佳，如行駛山區道路，應集中精神、提高警覺，如感到身體不適，請務必找不妨礙車輛通行處所停靠休息或找他人代為駕駛，並遵守交通規則減速慢行、注意車前狀況、靠右行駛，彎道、易落石路段及路幅狹窄處勿停車、快速通過，確保行車安全。