宋仲基因為老婆發飆了！太太立刻安撫 公開身世唯一真相
韓星宋仲基跟宋慧喬離異3年多，男方今年一月再婚，已跟英國籍凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）完成登記，同時透露老婆懷孕。愛情事業兩得意的宋仲基，近日接受《GQ Korea》訪問大方聊妻子，但對於老婆「未婚媽媽」的謠言，他表示：「說實話，我很生氣！」
記者陳雅蘭/綜合報導
宋仲基現年37歲，他受訪表示過去因為年紀關係，能演的角色有限，所以常期盼「能快點長歲數」，現在則是沒這煩惱，很開心隨著年齡增長，能將演技發揮相應作用，對表演有了更慎重的想法。宋仲基主演電視劇《財閥家的小兒子》日前播畢，新電影《波哥大》、《禍亂》待上映，他目前正在匈牙利拍攝Netflix電影《盧基菀》，工作十分忙碌。
宋仲基因事業繁忙，尚未有時間幫老婆補辦婚禮，但他很感激太太的陪伴，「托Katy的福，我變得越來越好了，她是在各方面給足我信任的人。」宋仲基也說成家生子一直是人生的目標，所以最近的狀態都令他悸動不已。
聊到心愛的Katy，宋仲基不滿老婆被傳曾是「未婚媽媽」，他說：「亂七八糟的話越來越多，老實說，我曾經很生氣，除了大學，其他都是假的，但Katy跟我說沒必要對那些人發火，雖然我不能說太多，但她就是這樣的人，會引導我走向對的路，讓我保持平衡。」