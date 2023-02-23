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Apple Watch 不只看時間通知　這4項「心臟運用」超重要

▲Apple Watch 提供多項與心臟健康檢視有關的功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲Apple Watch 提供多項與心臟健康檢視有關的功能。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

Apple Watch不只是一個科技配件， 還提供各種與心臟相關的檢視。一個健康成年人的心臟跳動一天會超過 100,000 次。日復一日，心跳律動開始形成一幅看不見圖，Apple Watch 能將看不見的圖像視覺化，透過高低心率通知、心適能等級、心律不整通知和心電圖 App 等心臟健康功能，為使用者提供健康狀況檢視。

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Apple 於 2015 年推出 ResearchKit 和 CareKit 以來，透過研究人員、臨床醫師和開發者找到創新方法來進行研究、追蹤和治療各種疾病。為進一步推動大規模改善健康的發現，Apple 推出研究者支援計劃 (Investigator Support Program)。透過該計劃，Apple 為研究人員提供 Apple Watch 裝置，幫助他們在健康研究方面開闢新天地，包括對心臟的科學理解。下月，德州農工大學的 Cheong 博士和史丹佛醫學院的 Brian Kim 和 Marco Perez 博士將開始為消防員配備 Apple Watch，研究野火煙霧對心臟健康的影響。

除了進行研究，Apple Watch目前則提供以下4項與心臟健康的功能檢視：

📍 心適能：「心適能」功能提供經過科學驗證的最大攝氧量估計值 (你的身體在運動期間所能吸入的氧氣量)。 美國心臟協會 (American Heart Association) 將最大攝氧量視為整體健康狀況的有力預測指標。如果使用者的分類降為「低」(這與重要的長期健康狀況風險相關)，甚至還可選擇接收人工智慧通知，同時可透過更頻繁或更嚴格地鍛鍊來加以改善。 

📍心率過高和過低通知：Apple Watch 會在你休息時被動檢查是否出現不尋常的高心率或低心率，這可能是嚴重潛在疾病的徵兆。這可幫助使用者識別可能需要進一步評估的情況。如果使用者的在靜止的狀態下，心率高於 120 bpm 或低於 40 bpm超過10分鐘，則將會收到手錶通知。

📍心律不整通知：Apple Watch 上的心律不整通知功能會不時查看你的心跳，確認有無可能是心房顫動（AFib）的心律不整情形。心房顫動是一種心律不整，即心房與心室的跳動不同步。 部分患有心房顫動的人不會有任何症狀，如果不治療，心房顫動可能導致心臟衰竭或血栓，進而引發中風。 

📍 心電圖 App：有了「心電圖」app，感到心跳加快或心跳漏拍等症狀的使用者均可進行心電圖檢查並記錄其症狀。「心電圖」app 使用內建於數位錶冠與水晶玻璃錶背的電子心率感測器來記錄單導程心電圖。記錄的波形、結果、日期、時間和任何症狀都會被記錄下來，並可從「健康」app 輸出成 PDF，以便與臨床醫生共享。 

▲使用者可以在 Apple Watch 上啟用高心率和低心率通知。(圖／官方提供)
▲使用者可以在 Apple Watch 上啟用高心率和低心率通知。(圖／官方提供)

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