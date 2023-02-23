前中常委涉嫌協助買票遭起訴 林杏兒：已準備好捍衛清白
國民黨前中常委蕭景田於去年九合一選戰期間，涉嫌替國民黨士林北投區議員候選人林杏兒買票，今（23）日士林地檢署偵查終結，依投票行賄罪、投票受賄罪嫌起訴蕭景田等11人，1人犯後坦承犯行、繳回犯罪所得，緩起訴處分。對此林杏兒也對此作出回應，表示尊重司法也相信不會錯殺無辜清白之人，自己也已經準備好打贏這場「捍衛清白之戰」。
記者丁上程／台北報導
林杏兒去年獲國民黨提名，參選台北市第一選區士林北投區議員。過程中國民黨前中常委蕭景田及地方樁腳曾繁川，疑似以1萬、6000元不等的現金，行賄選區內的里長以求支持。而在林杏兒當選議員後，檢調也陸續約談當地里長等數十名證人。而蕭景田之前也在檢調傳喚前出國，一度遭到檢方通緝，直到1月才主動到案說明。
而歷經數月調查後，士林地檢署方面今日偵查終結，依照投票行賄罪、投票受賄罪嫌起訴蕭景田等11人，其中1人犯後坦承犯行、繳回犯罪所得，緩起訴處分。另一方面，去年12月底士檢對林杏兒提起民事當選無效之訴，仍在士林地院審理中，將於4月10日開準備程序庭。
對此林杏兒則表示，本案已經進入司法程序，自己相信司法不會錯殺無辜清白之人。林杏兒強調，自己已與律師做好相關準備，並會在適當時間調閱與本案相關的所有卷宗，預備來打贏這場「捍衛清白之戰」，「本人相信所有相關的司法訴訟，必能沉冤得雪，強烈呼籲司法為最公正的判決。」