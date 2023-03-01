旅遊減塑突襲上路3／缺工未解又限塑　草案不明飯店怒

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧指出環保署制定政策時，應考量到旅宿業的缺工問題，他建議與其採用消費者跟業者索取備品的作法，不如直接一律以販售形式，減少飯店業者被動提供備品的人力壓力；卓倩慧也提出半年的宣導期實在太短，期待延長宣導期至明年（113年）7月再上路。
其實國際飯店集團近年來陸續實行減塑計畫，洲際酒店集團（IHG）2018年就宣布旗下飯店品牌在2021年後不再提供小罐裝的洗沐用品，改在房間放置大瓶裝；萬豪酒店旗下所有飯店也已在2020年12月起把小瓶裝洗沐用品換為大瓶裝。台北君悅飯店說明，根據去年集團內的減塑計畫，從今年第二季開始飯店內洗沐用品也將改以壁掛式取代以往的小罐裝，目前正逐步汰換中，原本塑膠製備品也早就選用玉米澱粉為原料的備品。至於其他旅宿業的準備狀況為何？備品業者說明環保署公告草案後已經有不少飯店詢問大罐和壁掛式的形式，不過還未有進一步動作。
雖然減塑潮流下飯店大多轉向以大罐裝或填充壁掛式洗沐用品取代小罐式，但曾使用過壁掛式給皂機的達龍商旅表示填充洗沐用品恐引發衛生疑慮，所以最後改為提供小罐式洗沐用品，薛憲徽說明：「有些好奇的民眾會在裡面加水，還遇過保險套被丟進沐浴乳裡，增加我們房務員的工作負擔，我們就把它拆掉了。」皮膚科醫師游鴻儒說明因為生水裡面含細菌，加進沐浴用品會使菌量升高導致變質，如果使用者皮膚有傷口加上免疫系統較差的狀況，可能造成皮膚紅腫、發炎，甚至有蜂窩性組織炎的風險。
為了減少衛生疑慮和房務負擔，有飯店選擇放置密封式大罐裝的洗沐用品在客房，用完後整罐換新，備品業者分析這種模式有沒有辦法達到減塑效果，取決於旅客怎麼”使用“飯店備品，海樂斯執行長Lucas舉例某連鎖五星級飯店的真實案例：「客人一個晚上360毫升的沐浴用品可以全部擠完，重點這個客人住了兩個晚上，所以洗髮精、沐浴乳跟潤絲精三個品項，兩天各兩罐，一共用了六罐。」君悅酒店公關李竺祐分析這種狀況不可避免，飯店內部也會設想這樣的狀況，但他認為整體塑膠的使用一定可以有顯著的改善。至於如何應對環保署的限用草案，君悅說明預計將由櫃檯人員在客人入住時核對需要的備品和數量，但如果客人有額外需求，可能會需要付費購買。達龍商旅董事長薛憲徽研擬內部可能另外印製環保袋裝備品，並以贈品形式贈送給住宿旅客。