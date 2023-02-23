解封安心！接種運動「疫苗+1」這天開跑 3圖一次看懂
中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，因應各國邊境逐步調整開放，我國持續進行防疫措施鬆綁與政策調整規劃。為達穩健開放，恢復正常生活，自今(112)年3月6日至4月30日，推動「112年全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。活動期間將透過與各地方政府共同推動，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，本運動主要為促進未完成基礎劑接種及今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾踴躍接種。若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月(84天)以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月(84天)以上。另提醒今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾，不屬於本活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。
指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可減少感染，並降低重症及死亡風險；此外，透過「疫苗加一，解封安心」運動，提升群體免疫保護力，於解封後更安心，恢復正常生活。有關接種院所時間、地點等相關資訊，民眾後續可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區(建置中)，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種，亦可至各地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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