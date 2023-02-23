不只泰勒絲、BTS 周杰倫也入榜「全球十大暢銷藝人」
周杰倫去年推出睽違6年的專輯《最偉大的作品》，近來IFPI（國際唱片協會）2022年「全球十大暢銷藝人榜」出爐，他與泰勒絲、BTS防彈少年團、Bad Bunny、SEVENTEEN、Stray Kids、紅髮艾德等人一起進入榜內，而周杰倫是榜單中唯一一位華語歌手，可以說是華語樂壇之光。
記者吳雨婕/綜合報導
IFPI（國際唱片協會）2022年「全球十大暢銷藝人榜」榜單的評選綜合了CD銷售量、黑膠銷售量、數位專輯銷售量，以及各音樂串流平台的點擊量等多方成績，周杰倫是這個榜單有史以來第一位也是目前唯一的華語歌手，他曾說：「我在音樂上一直都很有野心，我覺得自己的歌如果只有在亞洲被聽到其實很可惜，會希望華語歌曲可以被全世界更多人喜歡。」如今，周杰倫以堅強的音樂實力獲得IFPI的認證，他的音樂更加受到全球樂迷的喜愛與國際肯定，得知這個好消息，周杰倫表示：「很開心我的音樂被全世界更多人聽到！華流加油！」
IFPI的官方社群平台上，特別介紹周杰倫是「King of Mandopop」，IFPI首席執行長Frances Moore表示，很高興看到今年的全球暢銷藝人排行榜有來自許多不同地區的藝人上榜，反映了當今樂迷喜好的音樂越來越多樣化。