20所學校響應MIH電動車造型賽　10強出爐、4月底決勝

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MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，台灣發展電動車產業必須重視EV人才短缺的問題，更必須引入年輕人的想法及創意，未來的EV是生活文化的體現，是為解決用戶痛點而生，除了軟硬體的研發，設計更是產業鏈重要的一環，MIH舉辦設計競賽的目的為提供年輕人舞台，透過聯盟一起前進國際。
此次設計大賽的參與者87%為大學或大專學生、13%為研究所（含以上），投稿作品中反映出年輕族群關心及備感興趣的議題，大致包含以下幾個主題。像是B2B產業應用，例如物流、醫療照護、農業等；優化駕駛體驗，例如自動駕駛、AI、全景視角、色盲色弱輔助。
另外還有促進環境永續，例如近年蜜蜂大量減少、空氣污染、醫療廢棄物回收等；車內休閒，例如將車定位為個人療癒的空間、結合VR及4DX娛樂體驗等；戶外活動，例如穿梭都市及大自然之間、露營、網路直播等；模組化設計，透過共用模組擴充功能、提高空間運用靈活度等。
MIH電動車設計大賽協辦單位、國立臺中科技大學創意商品設計系教授張國賓指出，未來的汽車不再只是代步工具，藉由設計能讓汽車越來越有人性，電動車資訊科技整合將融入我們生活成為新形態智慧移動載具，帶來新的價值體驗。
MIH作為打造開放平台的領路者，除串連供應鏈夥伴，亦看到整個EV行業求才若渴的需求，因此希望透過競賽、與學校合作等方式，給予對EV有興趣的學生更多的發展空間，而從百件優秀投稿之中脫穎而出的前十強將在4月26日的決賽一較高下，選出前三強，最高獎金為新台幣15萬元，另外，目前已在網路上進行最佳人氣獎的選拔，歡迎大家為喜歡的作品投票。