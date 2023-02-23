名家論壇》方野／台南二二八紀念館看歷史記憶與轉型正義

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1997年台南市議會遷址到安平，原台南州會因此閒置，後來被市政府借給議會聯誼使用。縣市合併後，時任市長的賴清德，在2013年提出讓古蹟重現光明的修復方案，長期借用的台南歷屆市議員協進會，此時卻拒絕不歸還市產，在2015年，這個議員聯誼團體更成立議政史料館，打算全面阻擋市府修復工程。
消息一出引起市民譁然，許多文史工作者因此倡議恢復古蹟風貌，最後結合其他在地議員的爭取，由台南文化局強力取回使用權並開始修復。完成修復後的台南州會，不僅作為中西區的圖書館，也在市府推動下，在一樓成立二二八紀念館，並由黃偉哲市長偕同受難家屬們開幕。
如今每個進去中西區圖書館的市民，都可以在入口處看見湯德章、林茂生、王育霖的畫像與追求自由的故事。也有台南人帶著小孩，到這座紀念館中，查看自己曾受難祖先的名字，將二二八事件結合家族記憶，傳承給下一代。
近來，這座紀念館的門牌也將脫離中正路的束縛，改為「湯德章大道三號」。不論是將紀念館結合圖書館，還是門牌的改變，都是從日常生活中落實轉型正義，進而鼓勵民眾主動傳承歷史記憶給下一代。台南將二二八歷史融入日常生活的方式，也值得更多城市效仿與學習。
●作者：方野／資深媒體人
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