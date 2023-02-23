許維恩突PO「王家梁養眼照」！2.5萬人放大狂看：轉過來
41歲「時尚女神」許維恩和老公王家梁2021年11月登記結婚，上月13日宣布懷孕喜訊，目前懷孕4個月的她，時常在社群媒體上分享生活，昨（22）日晚間，她突然在臉書、IG放送老公的「全裸」養眼照，結實肌肉清晰可見，照片曝光後，已有2.5萬人按讚，網友紛紛驚呼：「讚喔，養眼，我不只看了，還放大慢慢看一回」、「怎麼這麼讚」、「哇...養眼」。
娛樂中心／綜合報導
許維恩昨晚11點突然在臉書、IG曬出「福利養眼照」，表示：「是的是的，來來來～好久沒給大家福利照片了，我的老公大王說自己的獨照都沒人看，於是，我來幫他po一張超級帥照～不露臉只露身材～看看大家賞不賞臉囉！」還在文末俏皮直呼：「今日福利照，我的樂趣」。
只見王家梁全裸背對著鏡頭，在露天浴室沖澡，結實又性感的肌肉線條和一雙直長腿一覽無遺，雖然臀部有用一個可愛貼圖遮住，仍讓人看了臉紅心跳。貼文及照片一出，已有2.5萬人按讚，網友紛紛留言：「叫他轉過來面對」、「轉過來！轉過來」、「讚喔，養眼，我不只看了，還放大慢慢看一回，恩不錯腿很直背很壯」、「哇…養眼」、「有露就給讚」、「我還放大看一下，養眼的」、「這篇女生就愛看了」、「哈哈哈股溝要小露一下…誠意才夠」、「好結實的肌肉哦」。（編輯：郭佩蓉）