《黑暗榮耀2》出現新電棒！宋慧喬失算崩潰 95秒畫面曝
宋慧喬主演的復仇夯劇《黑暗榮耀》第二季將於3月10日開播，今（23日）Netflix再釋出95秒預告，殺了孫慏梧（金建宇 飾）的凶手確定為女性；朴涎鎮（林智妍 飾）為了再折磨文同珢（宋慧喬 飾），發誓：「不管是我殺了妳，還是把妳煮熟，都能再找一隻電棒捲對付妳！」她的招數再讓文同珢陷入深淵。
記者陳雅蘭/綜合報導
《黑暗榮耀2》第二波長預告釋出，文同珢大方在朴涎鎮的老公河度領（鄭星一 飾）面前，展露高中被朴涎鎮霸凌造成的「電棒燙傷疤」；河度領更是情緒失控，對著老婆怒吼：「妳到頭來在保護什麼？」只見朴涎鎮不為所動，她是否再做出驚人之舉，令觀眾不寒而慄。
另一方面，第一季結尾飛往俄羅斯路上「空中蒸發」的孫慏梧，在第二季證實遇害，只見她被酒瓶攻擊頭破血流，且凶手穿著裙子，證實他應是被朴涎鎮、李蓑羅（金赫拉 飾）、崔惠程（車珠英 飾）其中一位女生殺害。
預告更透露文同珢的得力夥伴姜賢南（廉惠蘭 飾）被陷害入獄，愛慕文同珢的整形醫師朱如炡（李到晛 飾），也發現文同珢願意讓他靠近，全是為了復仇，但朱如炡為愛不顧一切，順勢踏上為父報仇的「地獄」。
※【NOWnews 今日新聞
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