微軟Bing推出手機版！雙系統都能用 實測：還在排隊中
AI大戰速度超快！微軟以OpneAI的基礎模型下開發全新的搜尋引擎Bing，很大的賣點是結合AI聊天機器人技術，上網搜尋資料會用聊天的方式提供資訊，且上下文更能符合情境，這股AI大戰快速地蔓延到行動裝置上，微軟日前宣布將推出Bing的預覽版本，iOS 和Android雙系統手機用戶都可使用，同時也將導入Skype。《NOWnews今日新聞》實際測試，目前依舊還在等候清單上排隊中，還無法在手機上與Bing 聊天。
記者周淑萍/綜合報導
搜尋模式即將改變！未來除了提供資訊外，透過AI聊天機器人能用對話的方式提供內容，而這波AI大戰裡，微軟動作相當快，最新的搜尋引擎Bing導入行動裝置上，推出《Bing》app。《NOWnews今日新聞》實際透過iPhone手機下載《Bing》體驗，除了傳統的搜尋資料之外，還多了「聊天」選項，點入聊天會出現Bing，但使用前需要「加入等候清單」來要求存取的權限，需獲得邀請信後才能開始使用，目前似乎有連線上的問題，依舊在等候清單上還無法使用。
此外，微軟為避免聊天太久造成Bing的困惑，之前有限制每天問答最多50次，但在用戶的反應之下近日再次進行調整，目前上限放寬到60次，透過放寬限制讓用戶可以自然的增加使用頻率。