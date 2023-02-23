斥資70億！新光醫院「桂蘭樓」動工　將增314床病房

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賴清德提到，「今天也是感恩的時刻，新光吳火獅紀念醫院秉持吳董事長令尊吳火獅先生的理念，一個成功的企業家取之於社會、用之於社會」，過去台灣醫療資源不足，願意扮演救苦救難的角色創立了新光醫院，這30年來服務的民眾光門診數就超過3600萬人次，救治的人更是不計其數。
賴清德也說，在疫情期間，新光醫院是站在第一線，得到蔣萬安的肯定，也成功扮演新光醫院的社會責任，今天更是投下70億元巨資，要興建桂蘭醫療大樓，未來將成為A+的心臟血管醫療中心，也會全院智慧化，持續「以人為本」全方位的照顧達到國際醫療水準，不僅僅是新光醫院整體的提升，也是在整個台灣醫療史上寫下新的篇章，自己身為醫界一份子，內心也是充滿感謝。
此外，對於新光醫院幫助國家協助帛琉醫療服務，讓帛琉共和國跟台灣兩國的邦誼穩固，賴清德也表達對於國家、社會、民眾貢獻的感謝。
蔣萬安指出，新光醫院是士林地區唯一的醫學中心，也是支撐週邊地區急重症的醫療磐石，第二醫療大樓將以國際醫學中心標準，集合心臟相關醫療設備整合出心臟血管醫療中心，而且第二醫療大樓跟原本大樓有連通道，提供病患安全及便利的服務，醫療設備量能增加，將醫療服務品質提升到另一層次而且也強化了台北市士林北投醫療資源並且提供鄰近新北市三重蘆洲民眾跨市就醫。
蔣萬安提到，感謝疫情期間提供台北市相關防疫服務，新光醫院協助提供市北科車來速一站市服務，對此也要向在場新光醫院所有醫療人員感謝。
石崇良分享，新光醫院第二醫療大樓動土期盼很久，因為醫院增加病床已經展延10年，今天終於看到開始動工，希望未來可以提供更好的醫療服務，展現醫學中心高品質服務，在國際醫療發展更重要的角色，希望能在預定時間的3年完工落成。
吳東進透露，他的父親、新光創辦人吳火獅過去告訴他，回饋社會最好的方法，就是蓋好一棟現代化的醫院，新光醫院也將擴建第二醫療大樓，並為紀念他的母親，將命名為「桂蘭樓」，設計規劃時就導入BIM設計、AI人工智能、IoT物聯網、5G網路、AGV機器人及遠距醫療等，規劃手術室12間、導管室3間、病房314床，並將單人病房極大化218床，朝全責照護為目標，以降低感染率。
新光醫院第二醫療大樓採用綠建築設計，全棟地上12層、地下4層，總坪數約1萬3000多坪，預計2026年6月底前完工。