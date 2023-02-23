HUR被讚爆！五月天阿信、楊丞琳打氣 Lulu誇：不輸韓團
女團「HUR」從選秀節目出道，由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇組成，她們出道2年多，日前宣布將於2月26日的晚上8點在三創生活園區舉辦專場「ON MY WAY 【HUR首場演唱會】」。回顧出道的第一首歌曲〈Pain Killer〉MV，五月天阿信、楊丞琳、潘瑋柏都曾在IG分享稱讚，藝人Lulu（黃璐梓茵）、同樣是女團的Pink Fun現場觀賞影片的反應也跟著曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
五月天阿信看完〈Pain Killer〉MV後，不但在IG限動上tag HUR，更寫下：「我不認識她們，但看到MV覺得應該給這些幕前幕後鼓勵！」隨即引起連鎖效應，當年擔任HUR選秀節目的導師們，蕭敬騰、楊丞琳、潘瑋柏，也都紛紛在IG限動推薦，楊丞琳稱讚道：「看完MV真的很感動！雖然在節目中HUR一直是最專業的一團，但她們依然不斷突破自己，不自傲且努力勤奮，好喜歡她們的表演，值得被大眾愛上的孩子們，需要你們的支持。」
藝人Lulu除了在臉書轉發MV外，HUR的團隊還特別拍攝Lulu在觀賞MV時當下的反應，不僅連連讚嘆，還稱讚席子淇「很亮」，「我一開始以為她是你們合成出來的角色，她的臉很精緻。」看完MV後更是大讚：「這個MV就是可以10刷的那一種。」不忘給予高度肯定：「現在韓團說不定都沒有這樣的感覺，這真的很國際化，拿出去比是不會輸的。」女團Pink Fun觀賞完MV後，又驚又喜，直言MV很像一部電影，HUR每個人都是主角，而且MV很像復仇者聯盟的感覺。
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