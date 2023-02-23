遭潑「不明液體」衣服破洞？網友到案改稱誤會 下場慘了
台北士林區1名吳姓男網友，在網上發文聲稱，在本（2）月20日騎車行經士東路口時，被不明液體噴到，當即下意識閃避，沒想到回家脫下衣服時，赫然發現衣服上有多處「腐蝕性破洞」，提醒民眾經過該路段要多加注意。文章一出造成人心惶惶，警方調閱監視器畫面，發現吳男當天騎車在路上並無異狀，今（23）日約談吳男說明，吳男改口稱一切是「誤會一場」，不過警方依社維法將其裁罰。
編輯中心/綜合報導
吳男最初發文聲稱，2月20日下午，騎車下班回家時，行經天母北路右轉中山北路北往南方向行駛，大概在士東路口的時候發現有液體飛過來，本能反應閃了一下，當時沒有特別注意，回到家後脫掉衣服放進籃子，洗衣服時赫然發現衣服上出現許多破洞，吳男表示也不知道是什麼液體，「還好沒接觸到皮膚」，呼籲經過該路段的網友注意安全。
文章一出引發網友熱議，吳男雖然沒有報案，但轄區警方主動追查，調閱監視器畫面後，發現吳男當時騎車穿有外套，但外套並無異樣。於是傳喚吳男說明，詢問如果遭潑灑不明液體，為啥外套沒事卻是上衣破損？吳男到案後改口說是「誤會一場」，也重新發文強調衣服腐蝕另有原因，「產生社會大眾不安，相當抱歉」。
不過警方認為吳男發文已經造成地方民眾恐慌不安，構成「散佈謠言」，足以影響公共之安寧者，將其依社維法裁罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。（編輯：倪浩軒）