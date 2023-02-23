長照悲劇！7旬婦持鐵鎚「弒夫」求解脫 法官同情判緩刑
台北市一名陳姓婦人（78歲），因不堪長期照顧生活無法自理的吳姓丈夫，2018年10月間，趁其午睡時，持鐵鎚狠砸其頭部13下致死，隨後向社區保全表示「我殺了丈夫，麻煩幫我報警」，案經審理，士林地院判處2年8月徒刑，上訴後，台灣高等法院認為，此案是「老老互相照顧的長照悲歌」，從輕改判為2年徒刑、緩刑5年。
編輯中心/綜合報導
據了解，吳翁本身患有心臟病、高血壓、糖尿病等，過去30年間生活上大小事皆由陳婦料理，導致其身心俱疲，日積月累的壓力終於在2018年10月17日爆發，陳婦認為自己照顧丈夫半輩子，這樣的日子也不知道何時才能結束，遂強忍悲痛拿起鐵鎚，送老伴上路。
陳婦行兇後，隨即打電話向社區保全自首，同時委請其報警，因此士林定院認定陳婦符合自首條件，且考量照顧生病丈夫多年承受巨大壓力，最終予以減刑，僅依殺人罪判處2年8月。
案件上訴期間，高等法院安排台大醫院對陳婦進行精神鑑定，確認她行兇時有譫妄現象，符合減刑要件，除整體缺乏活力感受外，體重更爆減到剩38公斤，可見她已受自身心靈上相當懲罰，因此從輕改判2年徒刑、緩刑5年。(編輯：陳苾暐)
※【NOWnews 今日新聞
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